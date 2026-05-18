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Im kritischen Zustand

Zwei Kinder nach Brand in Wohnung reanimiert

Wien
18.05.2026 20:42
Die Einsatzkräfte reanimierten die Kinder noch vor Ort.
Die Einsatzkräfte reanimierten die Kinder noch vor Ort.(Bild: Reinhard Holl)
Porträt von Hannah Neudeck
Von Hannah Neudeck

Erschreckende Szenen spielten sich am frühen Montagabend in Wien-Ottakring ab: In der Effingergasse fing eine Wohnung lichterloh zu brennen an. Mitten drinnen: zwei kleine Kinder. 

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Dramatische Szenen am Montagabend in Wien-Ottakring: Bei einem Wohnungsbrand in der Effingergasse mussten zwei kleine Kinder, etwa vier und sechs Jahre alt, reanimiert werden. Wie die Wiener Berufsfeuerwehr gegenüber der „Krone“ bestätigte, wurden die Einsatzkräfte vor Ort über die Kinder im verrauchten Zimmer informiert.

Die Florianis zögerten keine Sekunde – noch während die Löschleitung gelegt wurde, stürmten sie in die Wohnung, um das junge Duo zu retten. Noch vor Ort begann die Feuerwehr mit den Reanimationsversuchen, ehe die Wiener Berufsrettung anrückte und einschritt. Beide Kinder konnten nach einem Herz-Kreislauf-Stillstand wegen vermuteter Rauchgasvergiftung wieder reanimiert werden. 

Das jüngere Kind musste per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden, das ältere per Rettungswagen. Beide befanden sich laut Angaben in einem kritischen Zustand.

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Indes konnten die Flammen gelöscht werden, die Brandursache ist nach wie vor unklar. Neben den beiden kleinen Kindern wurde auch ein 14-jähriges Mädchen in ein Krankenhaus gebracht – sie befand sich aufgrund der Brandtragödie in einem psychischen Ausnahmezustand.

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