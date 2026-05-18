Zwei Kinder nach Brand in Wohnung reanimiert

Die Florianis zögerten keine Sekunde – noch während die Löschleitung gelegt wurde, stürmten sie in die Wohnung, um das junge Duo zu retten. Noch vor Ort begann die Feuerwehr mit den Reanimationsversuchen, ehe die Wiener Berufsrettung anrückte und einschritt. Beide Kinder konnten nach einem Herz-Kreislauf-Stillstand wegen vermuteter Rauchgasvergiftung wieder reanimiert werden.