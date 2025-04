Deutscher BKA-Chef sieht Kokain-Schwemme in Europa

In Österreich ist die Menge an sichergestelltem Kokain von etwa 80,5 Kilogramm im Jahr 2021 auf rund 119 Kilo im Jahr 2022 und schließlich fast 155 Kilo im Jahr 2023 angewachsen, geht aus dem Suchtmittelbericht 2023 des hiesigen Bundeskriminalamts (BK) hervor. „Hinsichtlich des Anstiegs an Sicherstellungen von Kokain sind in den vergangenen Jahren auch sonst in ganz Europa steigende Zahlen erkennbar“, hieß es schon damals in der Analyse. Erst kürzlich, im März, gaben die Ermittler den Aufgriff von 78 Kilogramm Kokain, verpackt in drei Sporttaschen, in Wien-Simmering bekannt, „eine der größten Kokain-Sicherstellungen in Wien der vergangenen Jahre“, wie es damals hieß.