Spionage-Prozess: Beweise gegen Ott „erdrückend“

Angespannte finanzielle Situation und berufliche Frustration

Der 64-Jährige habe „grundsätzlich für alle dienstlich nicht begründbaren Aufträge ein Entgelt im zumindest drei- bis vierstelligen Euro-Bereich gefordert“, konstatierte die Anklage, weshalb ihm auch Bestechlichkeit angelastet wird. In der angeblich angespannten finanziellen Lage Otts und einer beruflichen Frustration ortet der Staatsanwalt Motive für die inkriminierten Handlungen. Ott habe sich den von ihm bevorzugten Lebensstandard „nicht mit seinem Beamtengehalt allein, sondern nur durch hohe Bargeldeinnahmen aus unbekannten Quellen“ leisten können, wird in der Anklageschrift festgehalten. Viele Deals sollen auch über den Ex-Wirecard-Vorstand Jan Marsalek gelaufen sein.