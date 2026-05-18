Top-Stars verletzt! Spanien droht bei WM Super-GAU

Laut „The Athletic“ wird Yamal, der bei Barcelona seit Ende April angeschlagen ist, wegen seiner Oberschenkelverletzung für den WM-Auftakt gegen Kap Verde (15.6.) ausfallen. Dazu kommt, sein Klub-Kollege Lopez wird wegen eines Mittelfußbruchs sogar für das komplette Turnier ausfallen. Das hat Barcelona am Montag nach dem 3:1 gegen Betis per Aussendung bekannt gegeben. Bitter!