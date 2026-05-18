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Möglicher ÖFB-Gegner

Top-Stars verletzt! Spanien droht bei WM Super-GAU

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
18.05.2026 22:10
Lamine Yamal
Lamine Yamal(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Große Sorgen in Spanien! Wenige Wochen vor der WM in den USA, Kanada und Mexiko (11.6. – 19.7.) muss die Nationalmannschaft gleich einen doppelten Rückschlag hinnehmen. Grund: Fermín Lopez fällt fix aus, Lamine Yamal wohl zumindest für das erste Spiel. 

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Laut „The Athletic“ wird Yamal, der bei Barcelona seit Ende April angeschlagen ist, wegen seiner Oberschenkelverletzung für den WM-Auftakt gegen Kap Verde (15.6.) ausfallen. Dazu kommt, sein Klub-Kollege Lopez wird wegen eines Mittelfußbruchs sogar für das komplette Turnier ausfallen. Das hat Barcelona am Montag nach dem 3:1 gegen Betis per Aussendung bekannt gegeben. Bitter!

Zumal Lopez heuer mit 13 Tore und 17 Vorlagen zu den tragenden Säulen der Katalanen zählte. Seinen Marktwert verdoppelte der 23-jährige Mittelfeld-Mann seit Saisonbeginn sogar von 50 Millionen auf 100 Millionen Euro.

Immerhin im Fall Yamal besteht noch Hoffnung. Der 18-jährige „Edelzangler“ hatte sich die Oberschenkelverletzung beim Liga-Sieg gegen Celta Vigo Ende April zugezogen und muss in Abstimmung zwischen Barcelona und Verband einen „konservativen Behandlungsplan befolgen“, um zumindest verspätet in das Turnier einsteigen zu können.

Lamine Yamal
Lamine Yamal(Bild: AP/Joan Monfort)

Spanien wurde als Gruppenkopf der Gruppe H gelost und erhielt als Gruppengegner WM-Neuling Kap Verde, Saudi-Arabien und Uruguay. Der amtierende Europameister ist seit 31 Pflichtspielen ungeschlagen und könnte in der K.o.-Runde auch Gegner von Österreich werden.   

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