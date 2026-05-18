Silberberger rechnet mit Abgang des Topscorers!

Der WAC hofft im Play-off-Semifinale um Europa am Dienstag wieder auf Topscorer Dejan Zukic. Coach Silberberger lobt den Serben, spricht über einen möglichen Transfer! Das sagt Alessandro Schöpf zum erfüllten WM-Traum – ein Kärntner steht immerhin auf Abruf! Und: Ziehen Sturm und der WAC bald nach Klagenfurt? Machbar wäre es! Zudem: So steht‘s um den Matic-Wechsel nach Graz!