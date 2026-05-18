Silberberger rechnet mit Abgang des Topscorers!

Der WAC hofft im Play-off-Semifinale um Europa am Dienstag wieder auf Topscorer Dejan Zukic. Coach Silberberger lobt den Serben, spricht über einen möglichen Transfer! Das sagt Alessandro Schöpf zum erfüllten WM-Traum – ein Kärntner steht immerhin auf Abruf! Und: Ziehen Sturm und der WAC bald nach Klagenfurt? Machbar wäre es! Zudem: So steht‘s um den Matic-Wechsel nach Graz!
Der Weg nach Europa ist nur noch drei Spiele lang! Am Dienstag (18.30) wartet auf die „Wölfe“ in Ried die erste Etappe im Play-off-Semifinale. Gibt’s einen Sieg, kommt am Freitag Rapid, geht’s am Pfingstmontag im Rückspiel in Hütteldorf um den Einzug in die 2. Quali-Runde der Conference League – welche am 23. Juli steigen würde!
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