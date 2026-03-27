Burgenland Tourismus: „Goleador“ in Rot-Gold

Da könnten die treuen Fans des FC Barcelona fast neidisch werden, doch jubeln dürfen die Anhänger der rot-goldenen Mannschaft: Hans Krankl, österreichische Legende des spanischen Klubfußballs, läuft künftig im Team des Burgenland-Tourismus bei wichtigen Events ein. Der „Goleador“ übernimmt die Führungsrolle als Markenbotschafter. Der Zeitpunkt der Kooperation kommt wie gerufen: Bald ertönt der Anpfiff zur Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA. Nach 28 Jahren ist die rot-weiß-rote Nationalelf bei einer WM wieder dabei!