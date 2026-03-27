Burgenland Tourismus: „Goleador“ in Rot-Gold

Ein Spielertransfer der ganz besonderen Art rechtzeitig vor der Fußball-Weltmeisterschaft: Torjäger Hans Krankl dribbelt ab sofort im Team des Burgenland-Tourismus als Sturmspitze!
Da könnten die treuen Fans des FC Barcelona fast neidisch werden, doch jubeln dürfen die Anhänger der rot-goldenen Mannschaft: Hans Krankl, österreichische Legende des spanischen Klubfußballs, läuft künftig im Team des Burgenland-Tourismus bei wichtigen Events ein. Der „Goleador“ übernimmt die Führungsrolle als Markenbotschafter. Der Zeitpunkt der Kooperation kommt wie gerufen: Bald ertönt der Anpfiff zur Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA. Nach 28 Jahren ist die rot-weiß-rote Nationalelf bei einer WM wieder dabei!
Unvergessliche Treffer
Apropos weltmeisterlich: Die zwei Krankl-Treffer zum historischen 3:2-Sieg gegen Deutschland 1978 bei der WM in Argentinien bleiben unvergesslich. „Mit diesem höchst erfolgreichen Torjäger gewinnen wir eine der prägendsten Persönlichkeiten des österreichischen Fußballs für das Burgenland“, freut sich Landeshauptmann Hans Peter Doskozil.
Der rot-goldene „Mannschaftskapitän“ sieht in der Fußball-Ikone eine perfekte Ergänzung zur langjährigen Partnerschaft mit dem ÖFB. Für Österreich hat Krankl übrigens 69 Länderspiele absolviert, 34 Tore erzielt.
„Die Weltmeisterschaft ist immer etwas Besonderes, da ist die Begeisterung für den Fußball überall zu spüren“, sagt der „Goleador“. Jetzt freut er sich, diese Euphorie gemeinsam mit dem Burgenland-Tourismus weiterzutragen.
Mehr Burgenland-Präsenz in wichtigen TV-Formaten
„Hans Krankl ist eine Persönlichkeit, die Generationen verbindet. Seine Präsenz in reichweitenstarken TV-Formaten bringt zusätzliche Aufmerksamkeit in ganz Österreich und rückt das Urlaubsland Burgenland noch mehr ins Blickfeld“, erklärt Tourismus-Geschäftsführer Didi Tunkel.
Partnerschaft sorgt für Reichweite
In den nächsten Monaten wird die Partnerschaft durch Krankls vermehrte Auftritte als Experte und Interviewpartner im TV zusätzlich Reichweite erzielen. „Das Burgenland-Branding wird präsent sein“, so Tunkel. Erstmals aufgefallen ist das Burgenland-Tourismus-Logo in diesem Umfeld bei Rapid gegen LASK. Ein Höhepunkt wird das Public Viewing am 22. Juni in Mörbisch am See. Im WM-Fieber wird das Match Österreich gegen Argentinien live übertragen und Krankl als Experte auf der Bühne stehen. Emotion pur!
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