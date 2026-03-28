„Klienten kaufen keine Butter, sondern Margarine“

In Zeiten allgemeiner Teuerungen wird bei immer mehr Menschen das Geld knapp. Thomas Berghuber, Chef der Schuldnerberatung Oberösterreich, spricht im großen Interview mit der „Krone“ über die finanzielle Lage der Landsleute und die Maßnahmen der Regierung.
Inflation, steigende Lebenshaltungskosten und zunehmend komplexe Preisstrukturen führen nicht nur zu wachsendem Frust, sondern auch zu mehr Schulden. Im vergangenen Jahr suchten 6288 Landsleute bei Thomas Berghuber und seinem Team der Schuldnerberatung Oberösterreich Hilfe.
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