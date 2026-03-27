Österreich zuerst? FPÖ verteilt Eier aus Polen

„Die billigsten Eier aus der schlechtesten Haltung“

Zudem stammen die Eier noch dazu aus Bodenhaltung, wie der grüne Klubobmann Wolfgang Spitzmüller erklärt: „Damit sind das die billigsten Eier aus der – zumindest für Österreich – schlechtesten Haltung.“ Nicht nur passt das ausländische Erzeugnis schwer zur „Heimatpartei“, für Spitzmüller ist auch unverständlich, warum es ausgerechnet aus Polen kommt. „Es gibt keinen Eiermangel bei uns und Polen ist ja nicht einmal ein unmittelbarer Nachbarstaat.“