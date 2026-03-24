Warum trotz Engpässen volle Nester garantiert sind

In Österreich gibt es derzeit rund 7,5 Millionen Legehennen – ein Höchststand, der bis Ende 2027 auf 8 Millionen weiter steigen soll. Die Haltung verteilt sich auf etwa eine Million Tiere im Bio-Bereich, 2,4 Millionen in Freilandhaltung und 4,1 Millionen in Bodenhaltung. Parallel dazu steigt auch der Konsum: Laut Statistik Austria werden pro Kopf inzwischen rund 250 Eier pro Jahr gegessen – bei einem Anstieg von 3 bis 4 Prozent in den vergangenen Jahren.