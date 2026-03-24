Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ostereier

Warum trotz Engpässen volle Nester garantiert sind

Wirtschaft
24.03.2026 17:48
Heuer werden rund 60 Millionen Eier gefärbt – ein Rekord.
Heuer werden rund 60 Millionen Eier gefärbt – ein Rekord.(Bild: Malena Brenek)
Porträt von Lisa-Marie Wögerbauer
Von Lisa-Marie Wögerbauer

Zu Ostern rückt ein Lebensmittel besonders in den Fokus: das Ei. Hinter der unscheinbaren Schale steckt jedoch eine Branche, die aktuell stark unter Druck steht, gleichzeitig aber wächst.

0 Kommentare

In Österreich gibt es derzeit rund 7,5 Millionen Legehennen – ein Höchststand, der bis Ende 2027 auf 8 Millionen weiter steigen soll. Die Haltung verteilt sich auf etwa eine Million Tiere im Bio-Bereich, 2,4 Millionen in Freilandhaltung und 4,1 Millionen in Bodenhaltung. Parallel dazu steigt auch der Konsum: Laut Statistik Austria werden pro Kopf inzwischen rund 250 Eier pro Jahr gegessen – bei einem Anstieg von 3 bis 4 Prozent in den vergangenen Jahren.

Starke Nachfrage nach Bio-Eiern
Laut Martin Greßl von der AMA Marketing zeigt sich die Nachfrage auch im Handel: Rund eine Milliarde Eier wurden vergangenes Jahr im Lebensmitteleinzelhandel verkauft und bereits über 50 Prozent der gekauften Eier stammen aus Bio- oder Freilandhaltung, während die Bodenhaltung leicht rückläufig ist.

Trotz dieser starken heimischen Produktion liegt der Selbstversorgungsgrad bei knapp unter 90 Prozent. Besonders zu Ostern komme es daher zu Engpässen, die durch Importe ausgeglichen werden müssen. Die Versorgung gilt insgesamt als gesichert, bleibt aber angespannt, erklärt der Obmann der EZG-Frischei, Günther Wenninger. 

79 Prozent der Österreicher essen zu den Feiertagen Ostereier, ein Drittel der Haushalte färbt ...
79 Prozent der Österreicher essen zu den Feiertagen Ostereier, ein Drittel der Haushalte färbt die Eier sogar selbst.(Bild: APA/BARBARA GINDL)

Ein Grund für teilweise leere Regale sind laut Wenninger Seuchen wie die Vogelgrippe, die in Europa Millionen Tiere betroffen und die Märkte verknappt haben. Gleichzeitig fordert er eine Kennzeichnungspflicht in der Gastronomie und bei verarbeiteten Eiern. Denn: Während frische Eier klar gekennzeichnet sind, gibt es bei verarbeiteten oder gefärbten Eiern keine verpflichtende Herkunfts- oder Haltungskennzeichnung. Branchenvertreter fordern hier seit Jahren strengere Regeln.

Weniger Bürokratie beim Bau eines Hühnerstalls
Um die Versorgung langfristig zu sichern, werde wieder investiert. Für das kommende Jahr seien rund 480.000 zusätzliche Legehennenplätze geplant, vor allem im Freilandbereich, erklärt der Obmann. Damit könnte die Versorgung des Handels um etwa 10 Prozent verbessert werden. Allerdings bremsen gestiegene Baukosten und aufwendige Genehmigungsverfahren – oft zwei bis fünf Jahre – den Ausbau.

Lesen Sie auch:
Michael Opriesnig und Johannes Greller beim Packen der Osternester
Hilfe, die ankommt!
PENNY & Rotes Kreuz packen 100 Osternester
24.03.2026 · Werbung
Krone Plus Logo
Expertin gibt Tipps
So verstecken Sie die bunten Osternester richtig
24.03.2026

Trotz aller Herausforderungen zeigt sich die Branche optimistisch: „Wer flexibel bei der Haltungsart ist, findet auch heuer Eier für sein Osternest im Supermarkt.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wirtschaft
24.03.2026 17:48
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Anrainer berichteten von einem lauten Knall, der die Fenster erzittern ließ. Anschließend stieg ...
Zwischenfall in Texas
US-Ölraffinerie explodiert: Warnung an Bevölkerung
Regierungschefin Giorgia Meloni hat ihre Wähler offensichtlich nicht ausreichend mobilisieren ...
Justiz-Referendum
Meloni muss erste schwere Niederlage verdauen
„Frühling der Chancen“
Kongress zeigt Wege zu Klarheit und innerer Stärke
Ölspeicher im US-Staat Texas
Energieagentur warnt:
Schwerste Energiekrise seit Jahrzehnten möglich
Schauspielerin und Fernsehmoderatorin Collien Fernandes (44) hat für Sonntag eine Demonstration ...
Gegen sexuelle Gewalt
„Echte Konsequenzen“: Fernandes kündigt Demo an
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Drama am Stubaier Gletscher: Spitzenpolitiker tot
133.057 mal gelesen
Carsten Träger war jahrelang Mitglied des Bundestags und seit Mai 2025 Parlamentarischer ...
Wirtschaft
Wegen Ölkrise drohen Fahrverbote und Tempolimits
113.194 mal gelesen
Schon elf Millionen Fass Öl am Tag liegen in Schiffen und Lagern fest. Hält dies länger an, sind ...
Kolumnen
Gefährliche Drohung gegenüber den Österreichern
107.489 mal gelesen
Schon Tankfüllung und Lebensmittelpreise belasten, bald soll noch mehr gespart werden.
Wirtschaft
Wegen Ölkrise drohen Fahrverbote und Tempolimits
3087 mal kommentiert
Schon elf Millionen Fass Öl am Tag liegen in Schiffen und Lagern fest. Hält dies länger an, sind ...
Außenpolitik
Angriffswelle: Neuartige Rakete trifft Israel
1058 mal kommentiert
Rettungskräfte versammeln sich am Dienstag am Ort eines iranischen Raketenangriffs in Tel Aviv.
Außenpolitik
35-jähriger Grüner wird Bürgermeister von München
946 mal kommentiert
Dominik Krause (rechts) küsst bei der Wahlfeier der Grünen seinen Lebensgefährten auf der Bühne.
Mehr Wirtschaft
Krone Plus Logo
Initiative von Spar:
Einkaufzentren sollen auch zu Ärztezentren werden!
Kärnten stark im Plus
Erfreuliche Tourismus-Bilanz zum Winterfinale
Krone Plus Logo
Fragwürdiges Geschäft
Polymarket: So blühen Wetten auf Kriege und Krisen
Kunaseks Konter
Spritpreisbremse: Das doppelte Spiel der FPÖ
Ostereier
Warum trotz Engpässen volle Nester garantiert sind
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf