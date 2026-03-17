G‘riss um Eier: „Für Ostern rechtzeitig einkaufen“

Eier liegen bei Konsumenten voll im Trend

Der Verknappung des Angebots steht eine stetig steigende Nachfrage gegenüber: Laut AMA-Konsumanalysen wurden in Österreich 2024 so viele Eier wie nie zuvor gekauft, im Vorjahr ist der Konsum noch einmal um rund zwei Prozent gestiegen. Zeitweise, speziell zu Beginn des Jahres, führte das sogar zu leeren Eier-Regalen in Supermärkten. Von einem Engpass sei derzeit aber keine Rede, sagt Schlegl. In Hinblick auf Ostern betont der Landwirt: „Frischeier wird es sicher genug geben. Bei den bunten Ostereiern würde ich empfehlen, vielleicht schon einige Tage oder eine Woche vorher einzukaufen.“