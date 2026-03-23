Ostereier gesichert: Nicht immer aus jeder Haltung

Der Druck am Markt hat mehrere Ursachen: Der Konsum steigt seit Jahren, gleichzeitig wurde wenig in neue Stallungen investiert. Hohe Baukosten und unsichere wirtschaftliche Rahmenbedingungen bremsen viele Betriebe. Dazu kommen Umstellungen weg von Käfighaltung hin zu tierfreundlicheren Systemen, die aktuell weniger Produktion bringen. Auch die Vogelgrippe hat zudem europaweit Millionen Tieren das Leben gekostet.