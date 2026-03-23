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Angespannte Lage

Ostereier gesichert: Nicht immer aus jeder Haltung

Kärnten
23.03.2026 18:00
Allerdings könnte es bei Bio- und Freilandeiern punktuell zu Engpässen kommen.
Allerdings könnte es bei Bio- und Freilandeiern punktuell zu Engpässen kommen.(Bild: Lisa Prearo)
Porträt von Alex Schwab
Von Alex Schwab

Trotz angespannter Lage am Markt gibt die Kärntner Landwirtschaftskammer Entwarnung. Doch ohne Einschränkungen wird es nicht gehen.

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Zu Ostern steigt die Nachfrage nach Eiern traditionell stark an. Heuer sorgt die angespannte Marktlage bei vielen Konsumenten für zusätzliche Verunsicherung. Die Landwirtschaftskammer Kärnten gibt jedoch Entwarnung: Die Versorgung ist gesichert – auch wenn es nicht immer alle Haltungsformen im Regal geben wird.

„Hamsterkäufe sind daher nicht notwendig“
„Hamsterkäufe sind daher nicht notwendig“, betont Dieter Obereder, Obmann der Geflügelwirtschaft Kärnten. Eier seien ausreichend verfügbar, allerdings könne es bei Bio- und Freilandeiern punktuell zu Engpässen kommen.

Der Druck am Markt hat mehrere Ursachen: Der Konsum steigt seit Jahren, gleichzeitig wurde wenig in neue Stallungen investiert. Hohe Baukosten und unsichere wirtschaftliche Rahmenbedingungen bremsen viele Betriebe. Dazu kommen Umstellungen weg von Käfighaltung hin zu tierfreundlicheren Systemen, die aktuell weniger Produktion bringen. Auch die Vogelgrippe hat zudem europaweit Millionen Tieren das Leben gekostet.

Der Bestand soll weiter leicht wachsen
In Österreich leben derzeit gut 7,5 Millionen Legehennen. Bis 2028 soll der Bestand leicht wachsen. Dennoch ist der Selbstversorgungsgrad zuletzt auf 87 Prozent gesunken – vor allem wegen des steigenden Verbrauchs.

Die Landwirtschaftskammer Kärnten fordert daher mehr Transparenz: „Wir fordern eine verpflichtende Herkunfts- und Haltungskennzeichnung von verarbeiteten Eiern, wie sie unter anderem in Gebäck, Teigwaren und Fertiggerichten vorkommen. Konsumentinnen und Konsumenten sollen wissen, woher die Eier in verarbeiteten Produkten stammen“, sagt Kärntens Landwirtschaftskammer Präsident Siegfried Huber. Oft stecke darin günstige Importware mit niedrigeren Standards.

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