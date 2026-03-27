Zu viele Raketen abgefeuert: Nahost-Vorräte sinken

Produktion dauert bis zu zwei Jahre

Die neuesten Versionen der Raketen können umgerechnet bis zu 3,1 Millionen Euro pro Stück kosten, die Herstellung dauert bis zu zwei Jahre, wie aus Unterlagen der Marine hervorgeht. Tomahawks können mehr als 1600 Kilometer in der Luft zurücklegen, vorprogrammierte Ziele angreifen und Gegner mithilfe von GPS in Echtzeit orten. Die Streitkräfte können über Satellit mit dem Flugkörper kommunizieren und über eine Kamera sehen, wo sich die Tomahawk gerade aufhält.