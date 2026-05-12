Bei Abstieg von Makalu
Lawine erfasste US-Bergsteigerin im Himalaya – tot
Im Himalaya ist eine US-Bergsteigerin von einer Lawine erfasst worden und gestorben. Die 53-Jährige war beim Abstieg vom Makalu, dem fünfthöchsten Berg der Welt. Zuvor hatte sie noch den Gipfel (in einer Höhe von 8485 Metern) erreicht.
Die Lawine erfasste die US-Amerikanerin am Montag in einer Höhe von etwa 7200 Metern. Sie war mit ihrem Lebensgefährten sowie zwei nepalesischen Bergführern unterwegs gewesen, wie der Veranstalter Expedition Himalaya mitteilte. Der Makalu, auf dem die vier Personen waren, ist ein steiler, pyramidenförmiger Berg südöstlich des Mount Everest. Er gilt wegen der extremen Wetterbedingungen und seiner abgelegenen Lage als technisch äußerst anspruchsvoll.
Die Lawine traf die Frau „kurz unterhalb von Lager 3“ beim Abstieg. Bereits zuvor waren in dieser Saison im Himalaya ein 38-jähriger Bergsteiger aus Tschechien sowie drei nepalesische Bergführer ums Leben gekommen. Das Himalaya-Gebirge hat acht der zehn höchsten Gipfel der Welt.
Nepal zieht im Frühling jedes Jahr Hunderte Bergsteigerinnen und Bergsteiger an. In diesem Jahr hat die Regierung mehr als Tausend Aufstiegsgenehmigungen für 30 Gipfel erteilt, darunter 72 für den Makalu und 492 für den Mount Everest, den höchsten Berg der Welt.
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