Lawine erfasste US-Bergsteigerin im Himalaya – tot

Die Lawine erfasste die US-Amerikanerin am Montag in einer Höhe von etwa 7200 Metern. Sie war mit ihrem Lebensgefährten sowie zwei nepalesischen Bergführern unterwegs gewesen, wie der Veranstalter Expedition Himalaya mitteilte. Der Makalu, auf dem die vier Personen waren, ist ein steiler, pyramidenförmiger Berg südöstlich des Mount Everest. Er gilt wegen der extremen Wetterbedingungen und seiner abgelegenen Lage als technisch äußerst anspruchsvoll.