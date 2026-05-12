Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bei Abstieg von Makalu

Lawine erfasste US-Bergsteigerin im Himalaya – tot

Ausland
12.05.2026 12:38
Auf dem Berg Makalu in Nepal (Bild) ist eine US-Amerikanerin von einer Lawine erfasst worden und ...
Auf dem Berg Makalu in Nepal (Bild) ist eine US-Amerikanerin von einer Lawine erfasst worden und gestorben.(Bild: Purna - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Im Himalaya ist eine US-Bergsteigerin von einer Lawine erfasst worden und gestorben. Die 53-Jährige war beim Abstieg vom Makalu, dem fünfthöchsten Berg der Welt. Zuvor hatte sie noch den Gipfel (in einer Höhe von 8485 Metern) erreicht.

0 Kommentare

Die Lawine erfasste die US-Amerikanerin am Montag in einer Höhe von etwa 7200 Metern. Sie war mit ihrem Lebensgefährten sowie zwei nepalesischen Bergführern unterwegs gewesen, wie der Veranstalter Expedition Himalaya mitteilte. Der Makalu, auf dem die vier Personen waren, ist ein steiler, pyramidenförmiger Berg südöstlich des Mount Everest. Er gilt wegen der extremen Wetterbedingungen und seiner abgelegenen Lage als technisch äußerst anspruchsvoll.

Die Lawine traf die Frau „kurz unterhalb von Lager 3“ beim Abstieg. Bereits zuvor waren in dieser Saison im Himalaya ein 38-jähriger Bergsteiger aus Tschechien sowie drei nepalesische Bergführer ums Leben gekommen. Das Himalaya-Gebirge hat acht der zehn höchsten Gipfel der Welt.

Lesen Sie auch:
Bis zum Freitag wurden nach Angaben des Tourismus- und Kulturministeriums in Kathmandu 492 ...
„Historischer Moment“
So viele Kletterer wie nie auf dem Mount Everest
09.05.2026

Nepal zieht im Frühling jedes Jahr Hunderte Bergsteigerinnen und Bergsteiger an. In diesem Jahr hat die Regierung mehr als Tausend Aufstiegsgenehmigungen für 30 Gipfel erteilt, darunter 72 für den Makalu und 492 für den Mount Everest, den höchsten Berg der Welt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
12.05.2026 12:38
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf