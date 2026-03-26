Trump verschiebt erneut Ultimatum an den Iran

Iran übermittelt Antwortschreiben an Washington

Das Mullah-Regime ließ sich davon keineswegs beeindrucken und drohte seinerseits mit Angriffen auf Energieanlagen in den Golfstaaten bzw. der kompletten Blockade der Straße von Hormuz. Zudem hieß es, man sei in keinen Verhandlungen mit US-Vertretern. Doch am Freitag hieß es aus dem Iran, dass eine Antwort auf den 15-Punkte-Vorschlag der USA für ein Ende des Krieges übermittelt worden sei. Das bestätigte auch die pakistanische Regierung, die offenbar zwischen den USA und dem Iran eine Vermittlerrolle eingenommen hat.