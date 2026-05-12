Unruhen in Provinz
Nach Explosion in Pakistan auch Schusswechsel
Von krone.at
Bei einer Explosion im Nordwesten Pakistans sind neun Menschen ums Leben gekommen, 25 weitere wurden verletzt.
Der Grund für die Explosion im Verwaltungsbezirk Serai Naurang war offiziell zunächst unklar. Die pakistanische Zeitung „Dawn“ sprach jedoch von einem Selbstmordanschlag.
Explosion, dann Schusswechsel
Erst am Wochenende wurden bei einem Selbstmordanschlag in derselben Provinz mindestens 15 Polizisten getötet. Anschließend kam es Behördenangaben zufolge zu einem heftigen Schusswechsel.
Khyber Pakhtunkhwa liegt an der Grenze zu Afghanistan. In dem Gebiet kommt es immer wieder zu Anschlägen durch die pakistanischen Taliban (TTP). Auch die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) ist dort aktiv.
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