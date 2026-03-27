10.000 Soldaten? USA prüfen Mega-Truppenaufmarsch

Trump verlängert Ultimatum

Trump verlängerte zuletzt sein Ultimatum an den Iran zur Freigabe der strategisch wichtigen Straße von Hormuz. Bis zum 6. April um 20 Uhr (US-Ostküstenzeit) werde es keine Angriffe auf iranische Kraftwerke geben, erklärte er auf der Plattform Truth Social. Zuvor hatte die Frist bereits mehrfach verschoben werden können.