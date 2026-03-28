Udo hat endlich einen „Sonderzug nach Pankow“

Entschuldigen Sie, ist das der Sonderzug nach Pankow?“ Udo Lindenbergs legendärer Liedtext, in dem er 1983 den Kalten Krieg, die DDR und ihren „Oberindianer“ Erich „Honey“ Honecker besingt, ist nun tatsächlich Realität geworden. Im Hamburger Miniatur Wunderland hat der Panik-Rocker seinen eigenen „Panik-Express“ bekommen. Eine große Ehre kurz vor Lindenbergs 80er im Mai, denn die größte Miniatureisenbahnanlage der Welt ist – mit knapp 1,6 Millionen jährlichen Besuchern – gleichzeitig auch eine der beliebtesten Sehenswürdigkeiten Deutschlands.