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Lindenberg auf Schiene

Udo hat endlich einen „Sonderzug nach Pankow“

Stars & Society
28.03.2026 05:00
(Bild: AFP/FABIAN BIMMER)
Porträt von Kalman Gergely
Von Kalman Gergely

Ein „Panik-Express“ für den Panik Rocker – im legendären Hamburger Miniatur Wunderland wird Udo Lindenbergs Leben und Karriere auf ganz besondere Art gewürdigt. Dafür spielte der Musiker sogar den Schaffner.

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Entschuldigen Sie, ist das der Sonderzug nach Pankow?“ Udo Lindenbergs legendärer Liedtext, in dem er 1983 den Kalten Krieg, die DDR und ihren „Oberindianer“ Erich „Honey“ Honecker besingt, ist nun tatsächlich Realität geworden. Im Hamburger Miniatur Wunderland hat der Panik-Rocker seinen eigenen „Panik-Express“ bekommen. Eine große Ehre kurz vor Lindenbergs 80er im Mai, denn die größte Miniatureisenbahnanlage der Welt ist – mit knapp 1,6 Millionen jährlichen Besuchern – gleichzeitig auch eine der beliebtesten Sehenswürdigkeiten Deutschlands.

Panik-Rocker und Schaffner: Udo Lindenberg lässt sein Leben auf Schiene Revue passieren.
Panik-Rocker und Schaffner: Udo Lindenberg lässt sein Leben auf Schiene Revue passieren.(Bild: AFP/FABIAN BIMMER)

In monatelanger Planung, in die auch der Künstler selbst eingebunden war, entstand also eine Hommage an Lindenbergs Leben und Schaffen. Acht mit viel Liebe zum Detail gestaltete Waggons begeben sich auf eine Reise durch acht Jahrzehnte Udo – von der Kindheit in Gronau, über seine Zeit in Libyen, bis hin zu Erlebnissen in der DDR sowie aktuellen Erfolgen.

Rebellion und Aufstand

„Ich find’ es toll, dass der Panik-Express endlich in Hamburg angekommen ist, der Stadt, die ich total liebe. Die Jungs vom Wunderland sind Erfinder, wie Daniel Düsentrieb. Und ich bin auch ein Erfinder. Deshalb passt das so gut“, schwärmte der Sänger bei der feierlichen Eröffnung gegenüber der „Bild“. Schließlich sei das ganze Projekt nicht nur ein Zug, nette Deko oder eine Spielzeugeisenbahn, sondern erzähle Zeitgeschichte. „Rebellion, Aufstand, was politisch los war, Friedensbewegung, Frauen-Power“, so Lindenberg.

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