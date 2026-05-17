Nur Ticket nach Europa sorgt für etwas Klarheit

Mit Platz vier die Saison beenden – dann könnten sich schon heute einige Rapidler verabschieden.
„Ich würde selbst lieber eine Party feiern als eine Party zu zerstören.“ Sturms Meisterträume sind Rapids Trainer Hoff Thorup ziemlich egal. Selbst wird Grün-Weiß heute nichts zu feiern haben, doch mit einem Sieg und LASK-Schützenhilfe könnte man noch Platz vier (Ticket für Conference League) holen, das Liga-Play-off vermeiden. „Hoffentlich ist es unser letztes Spiel in der Saison“, nickt der Däne …
… der natürlich schon mit Sportchef Katzer an der Truppe für die nächste Saison bastelt, sich schon heute Klarheit erhofft: „Es macht einen Unterschied, ob wir in Europa dabei sind.“
Punktuelle Verstärkungen
Wenngleich Katzer nichts von einem Umbruch wissen will, nur von punktuellen Verstärkungen spricht: Borkeeiet wurde schon verabschiedet, auch Antiste ist weg. Bei Weimann und Grgic, beide im Sommer vertragslos, ist die Zukunft offen. Und mit Tilio (Vertrag bis 2029) und Auer (2027) gibt es zumindest zwei Spieler, die bei Hoff Thorup kein Leiberl haben. Schaub, der lange verletzt war, und Furkan Demir kann ähnliches blühen.
„Es gibt mehrere Bereiche auf dem Feld, wo wir Lösungen brauchen“, formuliert es Hoff Thorup noch kryptisch. Bei erneuten Millionen-Angeboten für Raux-Yao (Marcelin wird im Sommer wieder fit) und Bolla kann Rapid jetzt aber wohl nicht mehr abwinken, bei Wurmbrand, Dahl und Amane wahrscheinlich schon. Das (Quali)-Ticket für die Conference League ist da (mit-)entscheidend. Dafür muss in Graz ein Sieg her!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.