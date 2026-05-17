Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Alles zum Bundesliga Finale auf einen Blick
Zum Special
Tabelle Spielplan

Rapid braucht Sieg

Nur Ticket nach Europa sorgt für etwas Klarheit

Bundesliga
17.05.2026 07:36
Die Zukunft von Leihstürmer Weimann ist offen.
Die Zukunft von Leihstürmer Weimann ist offen.(Bild: GEPA)
Porträt von Rainer Bortenschlager
Von Rainer Bortenschlager

Mit Platz vier die Saison beenden – dann könnten sich schon heute einige Rapidler verabschieden.

0 Kommentare

„Ich würde selbst lieber eine Party feiern als eine Party zu zerstören.“ Sturms Meisterträume sind Rapids Trainer Hoff Thorup ziemlich egal. Selbst wird Grün-Weiß heute nichts zu feiern haben, doch mit einem Sieg und LASK-Schützenhilfe könnte man noch Platz vier (Ticket für Conference League) holen, das Liga-Play-off vermeiden. „Hoffentlich ist es unser letztes Spiel in der Saison“, nickt der Däne …

Johannes Hoff Thorup
Johannes Hoff Thorup(Bild: GEPA)

… der natürlich schon mit Sportchef Katzer an der Truppe für die nächste Saison bastelt, sich schon heute Klarheit erhofft: „Es macht einen Unterschied, ob wir in Europa dabei sind.“

Punktuelle Verstärkungen
Wenngleich Katzer nichts von einem Umbruch wissen will, nur von punktuellen Verstärkungen spricht: Borkeeiet wurde schon verabschiedet, auch Antiste ist weg. Bei Weimann und Grgic, beide im Sommer vertragslos, ist die Zukunft offen. Und mit Tilio (Vertrag bis 2029) und Auer (2027) gibt es zumindest zwei Spieler, die bei Hoff Thorup kein Leiberl haben. Schaub, der lange verletzt war, und Furkan Demir kann ähnliches blühen.

Lesen Sie auch:
Sturm muss für den Meistertitel heute gegen Rapid siegen.
Bundesliga im Ticker
SK Sturm Graz gegen den SK Rapid ab 14.30 Uhr LIVE
17.05.2026
Einspruch abgelehnt
Rapid sauer: „Ich kann keine klare Linie erkennen“
16.05.2026

„Es gibt mehrere Bereiche auf dem Feld, wo wir Lösungen brauchen“, formuliert es Hoff Thorup noch kryptisch. Bei erneuten Millionen-Angeboten für Raux-Yao (Marcelin wird im Sommer wieder fit) und Bolla kann Rapid jetzt aber wohl nicht mehr abwinken, bei Wurmbrand, Dahl und Amane wahrscheinlich schon. Das (Quali)-Ticket für die Conference League ist da (mit-)entscheidend. Dafür muss in Graz ein Sieg her!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Bundesliga
17.05.2026 07:36
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
14-jähriger Schüler schwängert Kindergärtnerin
185.724 mal gelesen
Krone Plus Logo
Verliebte Blicke und viel Getuschel gab es über Monate. Die junge Kindergärtnerin und der ...
Ski Alpin
Manuel Feller: Ein Posting für die Liebe
170.901 mal gelesen
Manuel Feller feiert die Liebe zu seiner Frau.
Society International
Song-Contest-Bangaranga! Dara siegt für Bulgarien
162.880 mal gelesen
Wirtschaft
Bittere Finanz-Umfrage: Österreicher verzweifeln!
1731 mal kommentiert
Symbolbild
Society International
Song-Contest-Bangaranga! Dara siegt für Bulgarien
1017 mal kommentiert
Innenpolitik
Nach Alkofahrt: FPÖler ist Schein zum 2. Mal los!
1000 mal kommentiert
FPÖ-Landwirtschaftssprecher Peter Schmiedlechner bei einer Demo 2024 in Wien
Mehr Bundesliga
Rapid braucht Sieg
Nur Ticket nach Europa sorgt für etwas Klarheit
Sport Tv Logo
Das große Endspiel
Die letzten Stunden! „Krone“ kennt Sturm-Countdown
BW Linz am Boden
Fiasko nach Abstieg perfekt – Seidl vor Abgang
Sport Tv Logo
Promis bekennen Farbe
Linz und Graz überzeugt: „Holen uns diesen Titel“
Krone Plus Logo
Das spricht für LASK
Viele Parallelen zum Meistermärchen von 1965

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf