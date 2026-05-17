Nur Ticket nach Europa sorgt für etwas Klarheit

Punktuelle Verstärkungen

Wenngleich Katzer nichts von einem Umbruch wissen will, nur von punktuellen Verstärkungen spricht: Borkeeiet wurde schon verabschiedet, auch Antiste ist weg. Bei Weimann und Grgic, beide im Sommer vertragslos, ist die Zukunft offen. Und mit Tilio (Vertrag bis 2029) und Auer (2027) gibt es zumindest zwei Spieler, die bei Hoff Thorup kein Leiberl haben. Schaub, der lange verletzt war, und Furkan Demir kann ähnliches blühen.