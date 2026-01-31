Lustig, traurig und was das Leben so bereithält

Ob „Scrubs“, „Ted Lasso“ oder eben „Shrinking“ – wenn Produzent Bill Laurence eines kann, dann ist es Erfolgsserien zu basteln, die ihr hohes Niveau weit über die erste Staffel hinaus halten. Letztere ist nun mit ihrer dritten Staffel gestartet und es wird wieder turbulent, lustig, traurig und sonst alles, was das Leben für uns so bereithält. Für Paul (Harrison Ford) ist es seine fortschreitende Parkinsonerkrankung, die nicht nur eingeschränkte Mobilität und Halluzinationen, sondern auch neue Freunde, wie den ebenfalls an Parkinson erkrankten Gerry (Michael J. Fox,) mit sich bringt. Jimmy (Jason Segel) kämpft indessen mit dem Abschied von seiner Tochter Alice (Lukita Maxwell) und der komplexen Beziehung mit seinem distanzierten Vater (Jeff Daniels). Gaby (Jessica Williams) sieht sich diesmal mit einer besonderen Trauer konfrontiert und der Erkenntnis, dass man Menschen nur dann helfen kann, wenn sie es zulassen.