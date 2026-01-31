Vorteilswelt
„Krone“-Serien-Kritik

Lustig, traurig und was das Leben so bereithält

Streaming
31.01.2026 19:00
Porträt von Kalman Gergely
Von Kalman Gergely

Auch in der dritten Staffel von „Shrinking“ liefern Harrison Ford, Jason Segel und Co. eine außergewöhnlich feinsinnige Leistung ab.

Ob „Scrubs“, „Ted Lasso“ oder eben „Shrinking“ – wenn Produzent Bill Laurence eines kann, dann ist es Erfolgsserien zu basteln, die ihr hohes Niveau weit über die erste Staffel hinaus halten. Letztere ist nun mit ihrer dritten Staffel gestartet und es wird wieder turbulent, lustig, traurig und sonst alles, was das Leben für uns so bereithält. Für Paul (Harrison Ford) ist es seine fortschreitende Parkinsonerkrankung, die nicht nur eingeschränkte Mobilität und Halluzinationen, sondern auch neue Freunde, wie den ebenfalls an Parkinson erkrankten Gerry (Michael J. Fox,) mit sich bringt. Jimmy (Jason Segel) kämpft indessen mit dem Abschied von seiner Tochter Alice (Lukita Maxwell) und der komplexen Beziehung mit seinem distanzierten Vater (Jeff Daniels). Gaby (Jessica Williams) sieht sich diesmal mit einer besonderen Trauer konfrontiert und der Erkenntnis, dass man Menschen nur dann helfen kann, wenn sie es zulassen.

Mitten ins Herz

Auch die dritte Staffel von „Shrinking“ spielt auf eine raffinierte Art und Weise mit reichlich Stereotypen, die in ihrem Kern immer nahe an der Wahrheit liegen und mitten ins Herz treffen. Möglich macht das nicht nur das pointierte Drehbuch, sondern auch die feinsinnige schauspielerische Leistung ausnahmslos aller Darsteller – von lustig über traurig bis eben alles, was das Leben so bereithält.

