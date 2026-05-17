Mächtige Bäume vor Vogelbrutzeit radikal gestutzt

Fachleute orteten bei starkem Wind „Gefahr im Verzug“

Die „Krone“ stellte die Frage der Bürgermeisterin. Diese beteuert, dass die Maßnahmen nur nach genauer Absprache „mit einem Baumdoktor passiert sind“. Dass hier gleich ganze Stämme gefällt wurden, sei laut Baumkataster dringend notwendig gewesen. „Es handelt sich um Weiden – und wir mussten auf Nummer sicher gehen, da hier die nötige Festigkeit nicht mehr gegeben war.“ Bei einem aufziehenden Gewitter und starken Windböen wären darunter liegende Badegäste in Gefahr gewesen, wäre man nicht eingeschritten, sagt Gudrun Sperner-Habitzl. Ihr sei bewusst, dass ein derartiger Eingriff an einem so bekannten Platz ein heikles Thema sei.