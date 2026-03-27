Moskauer Duma-Abgeordnete auf Tuchfühlung in USA

Aus Solidarität mit der angegriffenen Ukraine haben die westlichen Länder politische Kontakte zu Russland stark eingeschränkt. Trump setzt indes darauf, Gesprächskanäle wieder zu öffnen. Kremlsprecher Dmitri Peskow nannte die Reise einen wichtigen Schritt zur Normalisierung der angespannten Beziehungen. Im Moskauer Machtgefüge spielen die zwei Parlamentskammern Staatsduma und Föderationsrat nur eine untergeordnete Rolle.