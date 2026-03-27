Moskauer Duma-Abgeordnete auf Tuchfühlung in USA

Erstmals seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine besucht eine Gruppe von fünf Moskauer Parlamentsabgeordneten die Vereinigten Staaten.
Kontakte wieder anzuknüpfen sei das Ziel, erklärte Wjatscheslaw Nikonow, Vizevorsitzender des Außenausschusses der russischen Staatsduma, in Washington der staatlichen russischen Nachrichtenagentur TASS.
Sie ist als Unterstützerin von Präsident Donald Trump und Kritikerin der amerikanischen Hilfen für die Ukraine bekannt. Für Freitag sind nach Nikonows Angaben Treffen mit Vertretern der Administration geplant.
Russen hoffen auf Gegenbesuch im Mai
Mit den US-Kollegen sei über die Bildung einer Abgeordnetengruppe beider Parlamente und einen möglichen Gegenbesuch in Moskau im Mai gesprochen worden, sagte Nikonow. Gegen den ranghohen Vertreter der russischen Regierungspartei Geeintes Russland bestehen eigentlich US-Sanktionen, die für den Besuch außer Kraft gesetzt werden mussten.
Aus Solidarität mit der angegriffenen Ukraine haben die westlichen Länder politische Kontakte zu Russland stark eingeschränkt. Trump setzt indes darauf, Gesprächskanäle wieder zu öffnen. Kremlsprecher Dmitri Peskow nannte die Reise einen wichtigen Schritt zur Normalisierung der angespannten Beziehungen. Im Moskauer Machtgefüge spielen die zwei Parlamentskammern Staatsduma und Föderationsrat nur eine untergeordnete Rolle.
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