Zahl der Autokratien weltweit auf Höchststand

„Effizienz bei Autokratien ist ein Mythos“

Dem Irrglauben einer Effizienz autoritärer Regime erteilen die Autorinnen und Autoren eine Absage. „Die vermeintliche Effizienz autoritärer Regime ist ein Mythos“, sagte BTI-Experte Hauke Hartmann. In der Eigendynamik autoritären Regierens müssten Loyalität belohnt und Pfründe gesichert werden. Autokratien seien anfälliger für Bestechung und schnitten bei politischer Gestaltungsfähigkeit und Konsensbildung deutlich schlechter ab als Demokratien. „Der BTI zeigt erneut, wie stark demokratische Institutionen weltweit unter Druck geraten – gleichzeitig sehen wir an vielen Stellen einen bemerkenswert lebendigen Widerstand gegen ihre Aushöhlung“, sagte die Vorständin der Bertelsmann Stiftung, Daniela Schwarzer.