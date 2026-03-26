Geheimdienste: Russland schickt dem Iran Drohnen

Moskauer Nachbau ist deutlich besser

Zu Beginn des Ukraine-Kriegs setzte Russland noch Schahed-Drohnen aus iranischer Produktion gegen seinen Nachbar ein. Dann kaufte Russland die Technologie und einen Großteil der Produktion ein, um eine modernisierte Version der Schahed zu entwickeln: Die Geran-2. 2025 erfolgte der Großteil der Angriffe auf die Ukraine bereits mit diesem Typ. Jetzt dürfte auch die Lieferung an den Iran aus Geran-Drohnen bestehen.