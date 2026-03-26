Epstein-Skandal: Sarah Ferguson verlor Ehrentitel

Am Donnerstagabend hat der Stadtrat von York Fergie die Ehrenbürgerschaft, die sie seit dem Jahr 1987 besessen hatte, einstimmig entzogen. Ihr Ex-Mann hatte diesen Titel bereits im Jahr 2022 verloren. Öffentlich wurde die Entscheidung des Stadtrates nicht kommentiert. Doch damit zogen die Politiker die Konsequenzen aus den jüngsten bekannt gewordenen Dokumenten über die Beziehungen Fergies zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein.