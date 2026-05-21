Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Royale Enthüllung

Queen Elizabeth II. wollte Sohn Andrew im Top-Job

Royals
21.05.2026 15:42
Queen Elizabeth II. schlug ihren Sohn Andrew als Nachfolger ihres Cousins Prinz Edward, des Duke ...
Queen Elizabeth II. schlug ihren Sohn Andrew als Nachfolger ihres Cousins Prinz Edward, des Duke of Kent, für das Amt des britischen Handelsbeauftragten vor.(Bild: EPA/NEIL HALL)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Bei der Berufung des früheren Prinzen Andrew zum Handelsbeauftragten der britischen Regierung hat die verstorbene Queen Elizabeth II. eine wichtige Rolle gespielt. Das geht aus den ersten von der britischen Regierung veröffentlichten Dokumenten zur Ernennung von Andrew Mountbatten-Windsor hervor.

0 Kommentare

Der jüngere Bruder von Königs Charles III. (77) war im Februar im Zuge des Skandals um den US-Sexualstraftäter Jeffrey Epstein zwischenzeitlich festgenommen worden. Der Verdacht: In seiner früheren Rolle als Handelsbeauftragter soll er sensible Informationen an Epstein weitergegeben haben. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Der 66-Jährige wurde aus seiner offiziellen Rolle in der Königsfamilie verbannt, ihm wurden alle Titel und Ehren aberkannt.

„Wunsch der Königin“
Der Wunsch der Queen, den Posten des Handelsbeauftragten mit dem oft als ihren Lieblingssohn bezeichneten Andrew zu besetzen, zeigt sich in einem an das Außenministerium adressierte Schreiben aus dem Jahr 2000. Ihr sei es „sehr wichtig“, dass Andrew Mountbatten-Windsor eine „prominente Rolle bei der Förderung nationaler Interessen“ übernimmt, heißt es darin. „Es ist der Wunsch der Königin, dass der Herzog von York die Nachfolge des Herzogs von Kent in dieser Rolle antritt.“ Vor Andrew vertrat der Cousin der Queen, Prinz Edward, die britischen Handelsinteressen im Ausland.

Aus den Dokumenten geht hervor, dass Queen Elizabeth II darum bat, ihrem Sohn Andrew diesen ...
Aus den Dokumenten geht hervor, dass Queen Elizabeth II darum bat, ihrem Sohn Andrew diesen Posten zu übertragen.(Bild: AP/Frank Augstein)
König Charles III und Prinz Edward, Duke of Kent, nehmen am Gottesdienst des Order of St Michael ...
König Charles III und Prinz Edward, Duke of Kent, nehmen am Gottesdienst des Order of St Michael and St George in der St‑Paul’s‑Kathedrale teil. Edward diente lange als britischer Handelsattaché und war damit Vorgänger von Andrew Mountbatten-Windsor.(Bild: AFP/KIN CHEUNG)

Staatssekretär: Keine Überprüfung von Andrew
In den Dokumenten gibt es laut Handelsstaatssekretär Chris Bryant keine Hinweise darauf, dass eine formelle Sicherheitsüberprüfung von Andrew vor Antritt seiner Rolle stattgefunden hat. „Es gibt auch keine Hinweise darauf, dass dies in Erwägung gezogen wurde“, heißt es in einer schriftlichen Erklärung von Bryant. Dies sei jedoch „verständlich“, da die Ernennung von Andrew schlicht eine Fortsetzung der royalen Besetzung der Rolle gewesen sei.

Die bisher 41 veröffentlichten Seiten offenbaren auch einzelne Charakterzüge des Ex-Prinzen. Aus einem Brief einer damals für das Außenministerium tätigen Diplomatin geht etwa hervor, dass Andrew dazu neige, „hoch entwickelte Länder“ zu bevorzugen. Zudem wollte Andrew im Ausland kein Golf spielen – dies sei aus seiner Sicht „eine private Angelegenheit“, heißt es.

„Air Miles Andy“ reiste lieber in hoch entwickelte Länder und weigerte sich, Golf zu spielen.
„Air Miles Andy“ reiste lieber in hoch entwickelte Länder und weigerte sich, Golf zu spielen.(Bild: AFP/OWEN HUMPHREYS)

Als „Air Miles Andy“ verspottet
Mountbatten-Windsor reiste von 2001 bis 2011 als Sonderbeauftragter um die Welt und wurde wegen seiner regen Reisetätigkeit auf Kosten der Steuerzahler auch als „Air Miles Andy“ verspottet. Er war eng mit Epstein befreundet. Der 2019 in Haft gestorbene Multimillionär betrieb jahrelang einen pädophilen Missbrauchsring, dem zahlreiche Menschen zum Opfer fielen.

Lesen Sie auch:
Aufregung in Sandringham! Am 66. Geburtstag von Andrew Mountbatten-Windsor sind auf dem Gelände ...
Royal-Beben!
Ex-Prinz Andrew am 66. Geburtstag festgenommen!
19.02.2026
Durchsuchungen beendet
Ex-Prinz Andrew in eigenen vier Wänden „gefangen“
25.02.2026
Attacke in Sandringham
Ex-Prinz Andrew von Mann mit Sturmhaube bedroht!
08.05.2026

Eines der Opfer, die inzwischen verstorbene Virginia Giuffre, warf Andrew vor, sie mehrfach missbraucht zu haben, zum Teil als sie noch minderjährig war. Der Ex-Prinz bestreitet die Vorwürfe, doch eine Zivilklage Giuffres in den USA endete Berichten zufolge in einem millionenschweren Vergleich.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Royals
21.05.2026 15:42
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Chronik
Steirer tötet seine eigene Ehefrau (59) mit Gewehr
95.803 mal gelesen
Der Tatort wurde bereits bei der Einfahrt zum Bauernhof abgeriegelt.
Ski Alpin
Topfit! ÖSV-Dame genießt den Strand und das Meer
89.259 mal gelesen
Stephanie Brunner genießt ihren Urlaub.
Niederösterreich
Drei Kopfschüsse nach One-Night-Stand: Festnahme!
83.937 mal gelesen
In diesem Mehrparteienhaus in Kottingbrunn kam es zur Bluttat.
Gericht
Mehrjährige Haft für „Fall Anna“-Freigesprochene
885 mal kommentiert
Das Auftreten ist diesmal anders als im Prozess um Missbrauch an einer Zwölfjährigen.
Innenpolitik
Regierung zieht nach Kickl-Sager Konsequenzen
773 mal kommentiert
Vertreterinnen der drei Regierungsparteien stellen sich gemeinsam gegen Gewalt an Kindern – ...
Medien
Lisa Totzauer: „Der ORF muss gerettet werden!“
761 mal kommentiert
Lisa Totzauer will Generaldirektorin des ORF werden.
Mehr Royals
Auf Nordirland-Reise
Fiese Attacke: Möwe kackt auf König Charles
Royale Enthüllung
Queen Elizabeth II. wollte Sohn Andrew im Top-Job
Glamour & Adels-Hammer
Marquise boxt Mega-Erbe für Leihmutter-Sohn durch!
Aston Villa holt Titel
„Überwältigter Prinz William weint Freudentränen“
Vom Komitee ernannt
Neue Machtrolle für Fürstin Charlène in Monaco!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf