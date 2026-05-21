Queen Elizabeth II. wollte Sohn Andrew im Top-Job

„Wunsch der Königin“

Der Wunsch der Queen, den Posten des Handelsbeauftragten mit dem oft als ihren Lieblingssohn bezeichneten Andrew zu besetzen, zeigt sich in einem an das Außenministerium adressierte Schreiben aus dem Jahr 2000. Ihr sei es „sehr wichtig“, dass Andrew Mountbatten-Windsor eine „prominente Rolle bei der Förderung nationaler Interessen“ übernimmt, heißt es darin. „Es ist der Wunsch der Königin, dass der Herzog von York die Nachfolge des Herzogs von Kent in dieser Rolle antritt.“ Vor Andrew vertrat der Cousin der Queen, Prinz Edward, die britischen Handelsinteressen im Ausland.