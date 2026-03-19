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Sarah Ferguson will als TV-Bösewicht zurückkehren!

Royals
19.03.2026 13:00
Sarah Ferguson gilt als „Stehaufmanderl“, wie man bei uns sagen würde. Schafft es es auch ...
Sarah Ferguson gilt als „Stehaufmanderl“, wie man bei uns sagen würde. Schafft es es auch diesmal zurück?(Bild: AP/Scott Garfitt)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Was plant sie jetzt? Nach den letzten Skandal-Schlagzeilen sorgt Sarah Ferguson (66) für den nächsten Paukenschlag: Die Ex-Frau von Prince Andrew soll ins Reality-TV wechseln – und dort ausgerechnet die Rolle der „Bösewichtin“ übernehmen!

 

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Gerüchten zufolge steht die Herzogin von York vor einem Deal mit der US-Erfolgsshow „The Traitors US“. Das Konzept: Intrigen, Lügen, Verrat – wer täuscht am besten, gewinnt. Genau das könnte jetzt Fergusons Rettungsanker sein!

Denn: Nach den Enthüllungen rund um ihre Verbindungen zu Jeffrey Epstein steht ihr Ruf massiv unter Druck. Mehrere Organisationen haben sich bereits von ihr distanziert, ein Buchdeal ist nicht zustande gekommen. PR-Experten sehen deshalb nur noch einen Ausweg – die Flucht nach vorn ins Fernsehen!

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„Sie muss die Bösewicht-Karte spielen“, heißt es aus Branchenkreisen. Ein kalkulierter Image-Shift, der innerhalb der Royal Family schockieren – aber für „Fergie“ funktionieren könnte. Schließlich lebt das Format genau von solchen Figuren.

Ob die Royal-Aussteigerin damit ihr Comeback schafft oder sich endgültig ins Aus manövriert? Klar ist: Wenn Sarah Ferguson diesen Schritt wirklich geht, wird es der wohl spektakulärste TV-Auftritt einer Windsor-Vertrauten aller Zeiten!

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