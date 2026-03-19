Sarah Ferguson will als TV-Bösewicht zurückkehren!

Was plant sie jetzt? Nach den letzten Skandal-Schlagzeilen sorgt Sarah Ferguson (66) für den nächsten Paukenschlag: Die Ex-Frau von Prince Andrew soll ins Reality-TV wechseln – und dort ausgerechnet die Rolle der „Bösewichtin“ übernehmen!
Gerüchten zufolge steht die Herzogin von York vor einem Deal mit der US-Erfolgsshow „The Traitors US“. Das Konzept: Intrigen, Lügen, Verrat – wer täuscht am besten, gewinnt. Genau das könnte jetzt Fergusons Rettungsanker sein!
Denn: Nach den Enthüllungen rund um ihre Verbindungen zu Jeffrey Epstein steht ihr Ruf massiv unter Druck. Mehrere Organisationen haben sich bereits von ihr distanziert, ein Buchdeal ist nicht zustande gekommen. PR-Experten sehen deshalb nur noch einen Ausweg – die Flucht nach vorn ins Fernsehen!
„Sie muss die Bösewicht-Karte spielen“, heißt es aus Branchenkreisen. Ein kalkulierter Image-Shift, der innerhalb der Royal Family schockieren – aber für „Fergie“ funktionieren könnte. Schließlich lebt das Format genau von solchen Figuren.
Ob die Royal-Aussteigerin damit ihr Comeback schafft oder sich endgültig ins Aus manövriert? Klar ist: Wenn Sarah Ferguson diesen Schritt wirklich geht, wird es der wohl spektakulärste TV-Auftritt einer Windsor-Vertrauten aller Zeiten!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.