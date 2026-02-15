Andrews Exfrau wollte Epsteins „Haushälterin“ sein

Vorwürfe gegen Andrew: Charles will Polizei helfen

Sarahs in Ungnade gefallene Exmann Andrew, der wegen seiner angeblichen Verwicklung in den Missbrauchsskandal um Epstein alle Ehren, militärische Ränge und Titel verloren hat, streitet alle Vorwürfe nach wie vor ab. Sein Bruder, der britische König Charles III. will die Polizei sogar bei Ermittlungen gegen den früheren Prinzen unterstützen, „wie es sich gehört“.