Sarah Ferguson meldet sich überraschend zu Wort!

Der Vertreter der ehemaligen Herzogin sagte: „Frau Ferguson erhält regelmäßig verschiedene TV-Angebote und Vorschläge – oft für Reality-Shows, die sie immer ablehnt.“ Der Sprecher fügte hinzu, „um ganz klar zu sein“, sie habe den Antrag bezüglich einer Reality-TV-Show mit den Corgis der verstorbenen Königin abgelehnt. Sie gaben zu, dass Sarah „den Vorschlag nach einigen ersten Gesprächen mit Halcyon-Medien über ein mögliches Programm über Hunde im Allgemeinen erhalten hatte“, betonten jedoch, dass „die Gespräche endeten, nachdem sie die vorgeschlagene Gelegenheit abgelehnt hatte“.