Sarah Ferguson meldet sich überraschend zu Wort!

Seit Monaten ist Sarah Fergusons Aufenthaltsort ein Rätsel – jetzt bricht sie über einen Sprecher das Schweigen zu den wilden Klon‑Corgi‑Gerüchten! Die Herzogin weist entschieden zurück, an einer Reality‑Show über geklonte Corgis der Queen mitwirken zu wollen.
Am Wochenende machte eine kuriose Meldung die Runde: Angeblich plane Sarah Ferguson (66), die Ex‑Herzogin von York, die letzten Corgis der verstorbenen Queen – Muick und Sandy – für eine Reality‑Show klonen zu lassen und die Welpen später an Fans zu verkaufen.
Nach ersten Gesprächen abgelehnt
Angeblich sollen sie und ihr Ex-Ehemann Andrew Mountbatten Windsor (66), der die Hunde nun in Sandringham betreut, dieses Projekt nach dem Tod von Königin Elisabeth im Jahr 2022 in Betracht gezogen haben. In einer Stellungnahme gegenüber „People“ sagte eine Vertreterin von Sarah nun aber, sie habe die Idee nach ersten Gesprächen mit Halcyon Studios abgelehnt.
Der Vertreter der ehemaligen Herzogin sagte: „Frau Ferguson erhält regelmäßig verschiedene TV-Angebote und Vorschläge – oft für Reality-Shows, die sie immer ablehnt.“ Der Sprecher fügte hinzu, „um ganz klar zu sein“, sie habe den Antrag bezüglich einer Reality-TV-Show mit den Corgis der verstorbenen Königin abgelehnt. Sie gaben zu, dass Sarah „den Vorschlag nach einigen ersten Gesprächen mit Halcyon-Medien über ein mögliches Programm über Hunde im Allgemeinen erhalten hatte“, betonten jedoch, dass „die Gespräche endeten, nachdem sie die vorgeschlagene Gelegenheit abgelehnt hatte“.
Es wurde berichtet, dass Sarah im Mai 2023 mit mehreren Produktionsfirmen in den Vereinigten Staaten über eine mögliche Serie mit den Corgis gesprochen hatte. Ein Sprecher von Halcyon Studios reagierte nicht auf eine Anfrage von „People“.
Laut der „Daily Mail“ hieß es in einer Zusammenfassung der geplanten Show: „Mit Hilfe eines Teams von Wissenschaftlern und Investoren gründet Fergie ein Unternehmen namens The Queen‘s Corgis, das darauf abzielt, die Corgis der Queen zu klonen und sie an andere Hundeliebhaber weltweit zu verkaufen.“ Sie fuhr fort: „Doch je tiefer sie in die Welt der Genetik und des Klonens eintaucht, desto mehr erkennt Fergie, dass ihr Geschäftsunternehmen nicht ohne Kontroversen ist...“
Die Zusammenfassung fügte hinzu: „Im Verlauf der Serie werden die Zuschauer auf eine Reise durch die faszinierende Welt der Genetik und des Klonens sowie die inneren Abläufe der königlichen Familie mitgenommen.“
„Nationale Ikonen“
Königin Elisabeth war für ihre langjährige Zuneigung zu Corgis bekannt und besaß zu Lebzeiten mehr als 30 davon. Muick und Sandy waren die beiden Hunde, die sie überlebten und bei ihrer Beerdigung im September 2022 anwesend waren. Seit dem Tod der Königin kümmert sich Sarah um die Tiere, die sie zuletzt im September 2025 öffentlich zeigte als sie einen Instagram-Post zu Ehren von Königin Elizabeth teilte.
Sie schrieb: „Ihre Majestät wird für immer geliebt, immer vermisst und niemals vergessen werden.“ Sarah fügte hinzu: „Kein Tag vergeht, an dem ich nicht an die Freundlichkeit denke, die mir in guten wie in schlechten Zeiten uneingeschränkt entgegengebracht wurde.“ In einem Interview mit „People“ im März 2023 hatte Sarah über die Hunde gesagt: „Sie sind nationale Ikonen. Deshalb bekomme ich jedes Mal Panik, wenn sie einem Eichhörnchen hinterherjagen.“
In Epstein-Affäre verwickelt
Sarah Ferguson steckt – genau wie Ex‑Mann Andrew – tief in der Epstein‑Affäre. Die jüngst veröffentlichten Epstein‑Files zeigen, wie eng sie über Jahre finanziell an den US‑Straftäter gebunden war: In E‑Mails bat sie ihn um Geld für Flugtickets, bot sich sogar als Haushälterin an, nannte ihn ihren „treuen, großzügigen, obersten Freund“ und soll ihn in ihrer Verzweiflung sogar gebeten haben, sie zu heiraten.
Bis König Charles Andrew Titel und Wohnrecht entzog, lebte Fergie mit ihm in der Royal Lodge. Doch seit dem endgültigen Aus im Jänner ist sie heimatlos – angeblich tingelt sie wie eine Nomadin durch Wellness‑Resorts, ihr aktueller Aufenthaltsort ist unbekannt. Aus dem Umfeld heißt es, dass weder Beatrice noch Eugenie sie bei sich aufgenommen haben. Besonders Eugenies Ehemann Jack Brooksbank soll strikt dagegen sein, dass seine Schwiegermutter bei ihnen einzieht
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