Mega-Deal bringt Gründern aus OÖ Millionenregen

Drei Studienkollegen gründeten 2012 das Start-up Tractive zum GPS-Tracking von Haustieren. 14 Jahre später fädelten sie nun den vielleicht größten Deal der heimischen Gründerlandschaft ein und verkaufen ihr Unternehmen um hunderte Millionen Euro. Die „Krone“ kennt Details und sprach mit einem Start-up-Experten.
In diesem Fall sind Superlative angebracht: 2012 gründeten federführend drei Absolventen der Fachhochschule Hagenberg in Oberösterreich (Michael Hurnaus, Michael Lettner und Michael Tschernuth) das damalige Start-up Tractive. Inzwischen ist das Unternehmen aus Pasching Weltmarktführer für GPS-Tracker für Haustiere – und wird nun für mehrere hundert Millionen Euro nach Italien verkauft. Es ist einer der größten, wenn nicht sogar der größte Deal in der Geschichte der heimischen Gründerlandschaft.
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