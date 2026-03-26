Mega-Deal bringt Gründern aus OÖ Millionenregen

In diesem Fall sind Superlative angebracht: 2012 gründeten federführend drei Absolventen der Fachhochschule Hagenberg in Oberösterreich (Michael Hurnaus, Michael Lettner und Michael Tschernuth) das damalige Start-up Tractive. Inzwischen ist das Unternehmen aus Pasching Weltmarktführer für GPS-Tracker für Haustiere – und wird nun für mehrere hundert Millionen Euro nach Italien verkauft. Es ist einer der größten, wenn nicht sogar der größte Deal in der Geschichte der heimischen Gründerlandschaft.