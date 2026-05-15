Spital als einzigartiges Museum für Starfotograf

Fotografenlegende und Naturfilmer Sepp Friedhuber (78) aus Ansfelden hat in den vergangenen zwei Jahrzehnten das Klinikum der Elisabethinen in Linz mit mehr als 1000 atemberaubenden Bildern ausgestattet – ein weltweit einmaliges Projekt, das bei so manchem Patienten schon zur Genesung beigetragen hat.
Wer als Patient im Spital liegt, träumt meist nur von einem: wieder heil, wieder gesund und wieder draußen in der Welt zu sein. Die Kraft und die Bedeutung der Natur für einen selbst als Lebewesen werden dem rekonvaleszenten Mensch plötzlich wieder bewusst. Ein Krankenhaus in der Linzer Innenstadt ist die größte Privatgalerie der Welt – und alle Sujets zeigen die Wunder unserer Welt.
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