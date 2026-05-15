So sollen Nutzpflanzen der Klimakrise trotzen

Forschungen mit Genschere

Eine Möglichkeit dafür könnte die sogenannte Genschere oder CRISPR/Cas sein, an der Hermann Bürstmayr seit fünf Jahren am IFA Tulln, einer Außenstelle der Universität für Bodenkultur Wien, forscht. Dabei wird, vereinfacht gesagt, Erbgut an einer bestimmten Stelle durchgeschnitten und verändert. Die so herbeigeführten Mutationen können auch zufällig in der Natur auftreten. Derzeit dürfen mit CRISPR/Cas veränderte Pflanzen nur im Glashaus ausgebracht werden, was sich aber bald ändern könnte.