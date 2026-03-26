Tractive wird um hunderte Millionen Euro verkauft

Mega-Deal in Oberösterreich: Tractive – einstiges Startup aus Pasching und mittlerweile Weltmarktführer für GPS-Tracker für Hunde und Katzen – wird nach Italien verkauft. Es ist eine der größten Übernahmen in der heimischen Gründerszene.
Der Kaufpreis für Tractive liegt, wie die „Krone“ erfuhr, weit im dreistelligen Millionenbereich und jedenfalls über jenen 220 Millionen Euro, für die vor mehr als zehn Jahren die erfolgreiche oberösterreichische Fitness-App Runtastic an Adidas verkauft wurde. Zum genauen Transaktionsvolumen wurde aber Stillschweigen vereinbart.
Tractive bietet GPS-Tracker für Haustiere an und wurde 2012 von einem Quartett aus Absolventen der Fachhochschule Hagenberg gegründet. Mittlerweile ist das einstige Startup aus Pasching Weltmarktführer für Ortungsdienste für Haustiere und entwickelt tragbare Geräte sowie Apps, mit denen Tierhalter Standort, Aktivität und Gesundheitsdaten ihrer Hunde und Katzen verfolgen können. Nun erfolgt der Verkauf.
Verträge sind unterschrieben
Das oberösterreichische Unternehmen wird von Bending Spoons aus Italien übernommen. Die Verträge sind bereits unterzeichnet, die üblichen gesetzlichen und regulatorischen Genehmigungen stehen aber noch aus und werden für die kommenden Wochen erwartet. Die Partnerschaft wurde geschlossen, „um die KI-Infrastruktur und die globale Skalierungskompetenz von Bending Spoons zu nutzen“, heißt es von Tractive. So wollen die Paschinger weiter wachsen.
„Obwohl wir großes internationales Interesse von verschiedenen Akteuren verzeichneten, waren wir entschlossen, einen Partner zu finden, der sich langfristig für das Wachstum und den Besitz des Unternehmens engagiert“, sagt Tractive-CEO Michael Hurnaus. „Bending Spoons stellt das Kapital, die Skalierungsexpertise und die KI-Infrastruktur bereit, um sicherzustellen, dass Tractive über Jahrzehnte hinweg an der Spitze bleibt.“
Italiener wollen langfristig investieren
Das italienische Unternehmen plant langfristig: „Wir beabsichtigen, langfristig in Tractive zu investieren – um dessen Gesundheits- und Sicherheitsfunktionen zu erweitern, Geräte der nächsten Generation zu entwickeln und das Produkt für Tierhalter zunehmend zugänglich zu machen“, sagt Bending Spoons – Chef Luca Ferrari.
Die Italiener – sie kaufen und transformieren vor allem digitale Unternehmen – machten in den vergangenen Jahren mit einigen großen Übernahmen auf sich aufmerksam. Zum ihrem Portfiolio gehören inzwischen Unternehmen wie WeTransfer, AOL, Vimeo oder Remini. Die Produkte der Unternehmensgruppe werden laut eigenen Angaben von mehr als einer Milliarde Menschen genutzt.
Tractive selbst machte zuletzt mehr als 100 Millionen Euro Jahresumsatz und beschäftigt rund 300 Mitarbeiter. Die Paschinger Firma hat 1,5 Millionen zahlende Kunden.
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