Tractive wird um hunderte Millionen Euro verkauft

Verträge sind unterschrieben

Das oberösterreichische Unternehmen wird von Bending Spoons aus Italien übernommen. Die Verträge sind bereits unterzeichnet, die üblichen gesetzlichen und regulatorischen Genehmigungen stehen aber noch aus und werden für die kommenden Wochen erwartet. Die Partnerschaft wurde geschlossen, „um die KI-Infrastruktur und die globale Skalierungskompetenz von Bending Spoons zu nutzen“, heißt es von Tractive. So wollen die Paschinger weiter wachsen.