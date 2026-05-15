Unmut im Toscanapark über abgesperrte Toiletten

Trostlos erscheint auch ein Blick auf das vermeintliche Hotelgebäude und das Areal rundherum. Das denkmalgeschützte Landschloss Ort verfällt zunehmend. Im Park sorgen die „Gesperrt“-Schilder auf den Toiletten für Ärger unter den Spaziergängern. „Gerade jetzt, wo immer mehr Spaziergänger und Touristen das wunderschöne Naturjuwel am Traunsee besuchen, fehlt es an einer vernünftigen Betreuung der Anlage. Der Toscanapark gilt als einer der schönsten Plätze in Gmunden. Viele Bürger wünschen sich keine neuen Verbote, sondern saubere Toiletten, eine gepflegte Parkanlage und funktionierende Infrastruktur. Wenn sich das die neue Pächterin nicht leisten kann oder will, möge sie vom Vertrag zurücktreten“, nimmt Wiatschka das Hotelerrichter-Konsortium in die Pflicht.