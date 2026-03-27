Nehmen Sie sich trotz Kinder genug Zeit zu zweit?

Eines ist klar: Wir lieben unsere Kinder. Das steht außer Frage. Aber mal zugegeben: Manchmal wünscht man sich doch auch etwas Zeit für sich bzw. für die Partnerschaft. Das Paarleben kann schon etwas kurz kommen bei einem ausgefüllten Familienleben. Oder wie sehen Sie das: Können Sie sich denn genug Zeit zu zweit nehmen?
Kinder zu haben, ist für die meisten von uns das größte Geschenk. Aber sie sind auch eine kleine Herausforderung: Denn ab der Geburt dreht sich schließlich alles um unsere Sprösslinge. Da kann im Alltag zwischen Windeln, Fußballtraining, Nachhilfe, Pubertät und Co. die eigentliche Beziehung der Eltern untereinander doch unter die Räder kommen.
Wir fragen uns dabei: Wie bekommt man Paar- und Familienleben in den Griff? Kann es denn überhaupt eine Balance zwischen Elternsein und Partnerschaft geben? Haben Sie das gut hinbekommen und hätten Tipps dazu?
Oder ist es so, dass sich diese Frage erst gar nicht stellt, weil das Wichtigste nun mal immer die Kinder sind? Vielleicht verspürt so mancher Elternteil gar nicht den Wunsch nach einer Paarzeit? Vielleicht ist Ihnen aber auch das komplette Gegenteil passiert und Ihre Beziehung ist unter dem Familienleben völlig zerbrochen?
Wir sind gespannt auf Ihre Erfahrungen, Geschichten und Meinungen und würden uns freuen, wenn Sie sie mit uns teilen wollen!
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