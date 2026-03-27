Nehmen Sie sich trotz Kinder genug Zeit zu zweit?

Eines ist klar: Wir lieben unsere Kinder. Das steht außer Frage. Aber mal zugegeben: Manchmal wünscht man sich doch auch etwas Zeit für sich bzw. für die Partnerschaft. Das Paarleben kann schon etwas kurz kommen bei einem ausgefüllten Familienleben. Oder wie sehen Sie das: Können Sie sich denn genug Zeit zu zweit nehmen?