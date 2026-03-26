„Regeln und Verträge müssen eingehalten werden“

„Behandeln, wo beste medizinische Qualität verfügbar“

„Das zeigt sich etwa daran, dass Niederösterreich viele kinder- und jugendpsychiatrische Fälle aus dem Burgenland betreut“, meint Mikl-Leitner. „Entscheidend ist, dass Menschen rasch behandelt werden, und zwar dort, wo die beste medizinische Qualität verfügbar ist“, betont Zarits. Der ÖVP-Landesparteichef bedankt sich zudem bei Mikl-Leitner für ihre Initiative und ihr klares Bekenntnis zur Zusammenarbeit.