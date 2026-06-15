„Es ist hart!“ Ende einer beeindruckenden Serie

„Nicht hängen lassen“

Rekordtorschütze Enner Valencia hatte die frühe Führung am Fuß, jagte den Ball aber drüber (11.). Knapper wurde es bei Schüssen von John Yeboah (23.) und Alan Minda (30.), die jeweils an der Latte landeten. Auch nach der Pause ging es weiter: Ein Schuss von Valencia ging an die Außenstange. Und dann schließlich der bittere Schlusspunkt durch den Gegentreffer in der Nachspielzeit.