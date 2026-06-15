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Ausgerechnet bei WM

„Es ist hart!“ Ende einer beeindruckenden Serie

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
15.06.2026 08:08
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Bitterer WM-Auftakt für Ecuador! Im Spiel gegen die Elfenbeiküste mussten sich die Südamerikaner mit 0:1 geschlagen geben und damit ihre beeindruckende Serie von 19 Spielen ohne Niederlage beenden. Besonders bitter: Der Treffer fiel in der letzten Minute. 

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Das Glück war zum WM-Auftakt wirklich nicht auf der Seite von Ecuador. In Deutschland-Gruppe E musste man sich gegen die Elfenbeinküste nach einem Treffer in der Nachspielzeit mit 0:1 geschlagen geben. Schon zuvor hatte man aber Pech im Abschluss.

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„Nicht hängen lassen“
Rekordtorschütze Enner Valencia hatte die frühe Führung am Fuß, jagte den Ball aber drüber (11.). Knapper wurde es bei Schüssen von John Yeboah (23.) und Alan Minda (30.), die jeweils an der Latte landeten. Auch nach der Pause ging es weiter: Ein Schuss von Valencia ging an die Außenstange. Und dann schließlich der bittere Schlusspunkt durch den Gegentreffer in der Nachspielzeit.

Für Ecuador riss dadurch auch eine beeindruckende Serie. Seit dem 2. September 2024 und einem 0:1 in der WM-Qualifikation in Brasilien waren die Südamerikaner 19 Länderspiele ohne Niederlage. „Das Spiel ist uns entglitten. Es ist hart, mit Rückstand zu starten. Aber wir können uns nicht hängen lassen, wir werden uns zurückkämpfen“, sagte Mittelfeldspieler Moises Caicedo

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