„Mahlzeit Bernd“: ÖVP-Strobl hat Appetit auf mehr

Humor als Transportmittel für Politik

Strobls Aushängeschild ist das Format „Mahlzeit Bernd“. Zwischen Mittagessen, Schmäh und klaren Botschaften werden politische Themen aller Art aufbereitet. Für den Titelhelden ist das kein Widerspruch: „Humor ist ein geeignetes Transportmittel für Politik. Er macht Themen verständlicher, ohne sie oberflächlich erscheinen zu lassen.“ In Strobls Social-Media-Mission liegen kulinarische Freuden und Leiden nah beieinander. „Wenn politisch nichts weitergeht, kommt auch kein Schnitzel auf den Tisch“, sagt Strobl mit einem Augenzwinkern.