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Um fünf Prozent

Ölpreis fällt auf tiefsten Wert seit März

Ausland
15.06.2026 08:45
Die Ölpreise sind infolge der Einigung zwischen den USA und dem Iran deutlich gefallen.
Die Ölpreise sind infolge der Einigung zwischen den USA und dem Iran deutlich gefallen.(Bild: APA/HARALD SCHNEIDER)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die Ölpreise sind infolge der Einigung zwischen den USA und dem Iran deutlich gefallen – und zwar auf den tiefsten Stand seit dem 10. März.

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Der Preis für die weltweite Referenzsorte Brent mit Lieferung im August gab um knapp fünf Prozent auf 83 US-Dollar (71,76 Euro) je Barrel (159 Liter) nach. Der Preis für die US-Sorte WTI mit Lieferung Ende Juli sackte um fast sechs Prozent auf gut 80 Dollar pro Fass ab.

Nach Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar hatte Teheran die Schifffahrt in der Straße von Hormuz mit Drohungen und Angriffen weitestgehend zum Erliegen gebracht, weshalb die Energiepreise weltweit anstiegen. Ein Fass Öl der Sorte Brent hatte zwischenzeitlich mehr als 120 Dollar gekostet.

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