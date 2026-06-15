Ölpreis fällt auf tiefsten Wert seit März

Der Preis für die weltweite Referenzsorte Brent mit Lieferung im August gab um knapp fünf Prozent auf 83 US-Dollar (71,76 Euro) je Barrel (159 Liter) nach. Der Preis für die US-Sorte WTI mit Lieferung Ende Juli sackte um fast sechs Prozent auf gut 80 Dollar pro Fass ab.