Bereitmachen für die Feuerwehr-WM

Die Vorbereitungen für die CTIF 2026 befinden sich in der Zielgeraden. An die 1500 Teilnehmer und 3000 Besucher werden in Eisenstadt erwartet.
Ein ganz besonderes Event steht diesen Sommer in der Landeshauptstadt an: Die „World Firefighting Championships of CTIF 2026“ – also die Feuerwehr-Weltmeisterschaft. Die Vorbereitungen für das Großevent laufen bereits auf Hochtouren und gehen jetzt in die entscheidende Phase. „Bei der jüngsten Sitzung des Kernteams im Landesfeuerwehrkommando wurden die wesentlichen Planungsarbeiten abgeschlossen und die nächsten Schritte bis zur Großveranstaltung festgelegt“, wird vonseiten der Organisatoren mitgeteilt.
Schleifenübergabe
Die Bewerbsleiter stehen bereits fest. An Eduard Kammerer und seinen Stellvertreter Ludwig Laut wurden während der Sitzung die entsprechenden Schleifen übergeben. „Die Vorbereitungen für die CTIF-Weltmeisterschaften 2026 verlaufen planmäßig. Dank des großen Engagements unserer vielen freiwilligen Helfer sowie der hervorragenden Zusammenarbeit aller Beteiligten sind wir überzeugt, dass Eisenstadt den internationalen Gästen eine bestens organisierte Veranstaltung bieten wird“, meint Organisationsleiter Harald Nakovich.
17 Nationen zu Gast
Detailabstimmungen sind noch offen, aber es ist ja auch noch ein bisschen Zeit. Start ist am 23. Juli mit einer großen Eröffnungsfeier. Dann ist die Landeshauptstadt knapp eine Woche lang der Mittelpunkt der internationalen Feuerwehrwelt. Rund 1500 Teilnehmer, Delegationen aus 17 Nationen sowie mehr als 3000 Besucher werden erwartet. Austragungsort ist die Leichtathletik-Arena. Ergänzend zu den Bewerben gibt es ein umfangreiches Rahmenprogramm sowie einen Weltrekordversuch.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.