Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Start im Juli

Bereitmachen für die Feuerwehr-WM

Burgenland
14.06.2026 18:58
Austria macht sich bereit: Die WM startet am 22. Juli.
Austria macht sich bereit: Die WM startet am 22. Juli.(Bild: Bgld. Landesfeuerwehrverband)
Porträt von Burgenland-Krone
Von Burgenland-Krone

Die Vorbereitungen für die CTIF 2026 befinden sich in der Zielgeraden. An die 1500 Teilnehmer und 3000 Besucher werden in Eisenstadt erwartet.

0 Kommentare

Ein ganz besonderes Event steht diesen Sommer in der Landeshauptstadt an: Die „World Firefighting Championships of CTIF 2026“ – also die Feuerwehr-Weltmeisterschaft. Die Vorbereitungen für das Großevent laufen bereits auf Hochtouren und gehen jetzt in die entscheidende Phase. „Bei der jüngsten Sitzung des Kernteams im Landesfeuerwehrkommando wurden die wesentlichen Planungsarbeiten abgeschlossen und die nächsten Schritte bis zur Großveranstaltung festgelegt“, wird vonseiten der Organisatoren mitgeteilt.

Schleifenübergabe
Die Bewerbsleiter stehen bereits fest. An Eduard Kammerer und seinen Stellvertreter Ludwig Laut wurden während der Sitzung die entsprechenden Schleifen übergeben. „Die Vorbereitungen für die CTIF-Weltmeisterschaften 2026 verlaufen planmäßig. Dank des großen Engagements unserer vielen freiwilligen Helfer sowie der hervorragenden Zusammenarbeit aller Beteiligten sind wir überzeugt, dass Eisenstadt den internationalen Gästen eine bestens organisierte Veranstaltung bieten wird“, meint Organisationsleiter Harald Nakovich.

17 Nationen zu Gast
Detailabstimmungen sind noch offen, aber es ist ja auch noch ein bisschen Zeit. Start ist am 23. Juli mit einer großen Eröffnungsfeier. Dann ist die Landeshauptstadt knapp eine Woche lang der Mittelpunkt der internationalen Feuerwehrwelt. Rund 1500 Teilnehmer, Delegationen aus 17 Nationen sowie mehr als 3000 Besucher werden erwartet. Austragungsort ist die Leichtathletik-Arena. Ergänzend zu den Bewerben gibt es ein umfangreiches Rahmenprogramm sowie einen Weltrekordversuch.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Burgenland
14.06.2026 18:58
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Eisenstadt
16° / 23°
Symbol stark bewölkt
Güssing
16° / 22°
Symbol leichter Regen
Mattersburg
15° / 23°
Symbol bedeckt
Neusiedl am See
16° / 23°
Symbol stark bewölkt
Oberpullendorf
16° / 22°
Symbol einzelne Regenschauer

krone.tv

Finanzminister Markus Marterbauer stellte sein Doppelbudget in „ernsten Zeiten“ vor.
Budget vorgestellt
Sparen, investieren, hoffen auf „ein wenig Glück“
Bei Angriffen am Sonntag sei auch die UNESCO-Welterbestätte Tyros im Libanon beschädigt worden.
Kriegsende in Sicht?
Libanon: Präsident bietet Israel Nichtangriffspakt
Verheerendes Feuer
Brasilien: Großbrand zerstört 27 Busse in Busdepot
Beamte der Guardia di Finanza beschlagnahmen kistenweise gefälschte Zigaretten.
XXL-„Tschick-Fabrik“
Rekord-Schlag gegen italienische Zigaretten-Mafia
Taucher dokumentierten die Sichtung.
In Straße von Sizilien
Erstmals Weißer Hai im Mittelmeer gefilmt
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
ORF-Chef Pig: „Ein neuer Morgen bricht an“
213.034 mal gelesen
Clemens Pig bei seinem ersten Auftritt
Oberösterreich
Lehrer (29) tötet an Mittelschule Ex-Freundin
124.908 mal gelesen
In der Bibliothek der Mittelschule in Taufkirchen an der Pram (im Bild ein Ermittler) wurde eine ...
Oberösterreich
Mord an Lehrerin (28): Wende bei Ermittlungen
99.268 mal gelesen
Der Tatort: Die Bibliothek in der Mittelschule
Außenpolitik
Neuer Russen-Aufmarsch entlang der NATO-Grenze
1396 mal kommentiert
Die russischen Kapazitäten entlang der NATO-Ostflanke werden aktuell vervielfacht.
Kolumnen
Stocker und Babler haben jedes Vertrauen verspielt
1220 mal kommentiert
Wer vertraut dem Kanzler und dem Vizekanzler nach dem ORF-Schauspiel noch?
Außenpolitik
„Nukleare Drohung“: Trump deutet Atomschlag an
605 mal kommentiert
US-Präsident Donald Trump deutet an, dass die USA eine „ultimative Alternative“ haben, falls die ...
Mehr Burgenland
Bestens vernetzt
Frauen mit Courage erobern mutig die Winzerszene
Interview
„Es macht sich landesweit ziemlicher Unmut breit“
Grüne warnen
Was die Budgetpläne für das Burgenland bedeuten
Bauweise raubt Sicht
Neue Autos für Motorradlenker noch gefährlicher
Iron Maiden und Co.
Nova Rock: Kriegerisches Treiben am dürren Acker
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf