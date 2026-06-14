Bereitmachen für die Feuerwehr-WM

17 Nationen zu Gast

Detailabstimmungen sind noch offen, aber es ist ja auch noch ein bisschen Zeit. Start ist am 23. Juli mit einer großen Eröffnungsfeier. Dann ist die Landeshauptstadt knapp eine Woche lang der Mittelpunkt der internationalen Feuerwehrwelt. Rund 1500 Teilnehmer, Delegationen aus 17 Nationen sowie mehr als 3000 Besucher werden erwartet. Austragungsort ist die Leichtathletik-Arena. Ergänzend zu den Bewerben gibt es ein umfangreiches Rahmenprogramm sowie einen Weltrekordversuch.