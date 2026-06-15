Kosovo: Mutmaßliche Kriegsverbrecher gefasst

Das serbische Büro für den Kosovo verurteilte die Festnahmen – diese seien ein Teil der „systematischen politischen und institutionellen Gewalt Pristinas“, wurde erklärt. Es würden „angebliche Kriegsverbrechen als Deckmantel für eine chauvinistische und antiserbische Politik genutzt“. Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa hatte die Opfer von Recak als Zivilisten identifiziert, doch Serbien dementiert das und besteht darauf, dass es sich dabei um Milizionäre gehandelt habe.