Sorge vor Asylcamp nahe Grenze war gerechtfertigt

Späte Bestätigung für die SPÖ: Enthüllungen zeigen, dass 2024 tatsächlich ein Asylcamp nahe Burgenlands Grenze geplant war. Die FPÖ hatte sich damals auf die Seite Ungarns gestellt.
Rückblick: 2024 wurde bekannt, dass im kleinen Ort Vitnyéd, nahe der Grenze zum Burgenland, angeblich ein Flüchtlingslager errichtet werden soll. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) kündigte daraufhin an, notfalls die Grenzen zu schließen. Der ungarische Außenminister wurde per Brief aufgefordert, Klarheit über die Absichten von Viktor Orbáns Regierung zu schaffen. Auch Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) drohte mit schärferen Kontrollen an den Grenzen.
„Fake News“ und „Panikmache“
Nach einer hitzigen Debatte stellte Ungarn schließlich klar, dass kein Asylcamp geplant sei. Die FPÖ warf der SPÖ – allen voran Klubchef Roland Fürst – daraufhin „Panikmache“ mit „Fake-News“ vor. Zusätzlich wurde eine offizielle Entschuldigung Doskozils gefordert. Sogar der FPÖ-Parlamentsklub sprang für die ungarischen Nachbarn in die Bresche.
Magyar bestätigt die Pläne
Mittlerweile hat sich der politische Wind in Ungarn gedreht. Orban wurde abgewählt. Statt ihm ist jetzt Péter Magyar Ministerpräsident – und dieser ist seinem Vorgänger zu nichts verpflichtet. Auf der Plattform „X“ (vormals Twitter) postete er jetzt, dass Orbans Regierung 2024 ein Flüchtlingslager in Vitnyéd baute. Das würden aktuell veröffentlichte Dokumente belegen. „Sie haben das ungarische Volk über alles belogen“, schreibt Magyar.
„Blamage für FPÖ“
Für die SPÖ und besonders Fürst ist dies nun die Bestätigung, dass die damalige Sorge völlig berechtigt war. Die Öffentlichkeit sei 2024 bewusst getäuscht worden, erst der öffentliche Druck habe zur Einstellung der Pläne geführt, so der Klubchef. „Die FPÖ Burgenland hat sich einmal mehr blamiert und die Interessen unseres Bundeslandes verraten“, erklärt Fürst. Eine einfache Entschuldigung von FPÖ-Landesparteichef Alexander Petschnig reiche jetzt nicht mehr aus. „Wenn Petschnig einen Funken politischen Anstand besitzt, tritt er sofort zurück“, so Fürst.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.