Sorge vor Asylcamp nahe Grenze war gerechtfertigt

„Blamage für FPÖ“

Für die SPÖ und besonders Fürst ist dies nun die Bestätigung, dass die damalige Sorge völlig berechtigt war. Die Öffentlichkeit sei 2024 bewusst getäuscht worden, erst der öffentliche Druck habe zur Einstellung der Pläne geführt, so der Klubchef. „Die FPÖ Burgenland hat sich einmal mehr blamiert und die Interessen unseres Bundeslandes verraten“, erklärt Fürst. Eine einfache Entschuldigung von FPÖ-Landesparteichef Alexander Petschnig reiche jetzt nicht mehr aus. „Wenn Petschnig einen Funken politischen Anstand besitzt, tritt er sofort zurück“, so Fürst.