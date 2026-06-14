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Bestens vernetzt

Frauen mit Courage erobern mutig die Winzerszene

Burgenland
14.06.2026 16:00
Couragierte Frauen und der Wein, allen voran Lisa Reichardt, Verena Klöckl, Hannah Wetschka, ...
Couragierte Frauen und der Wein, allen voran Lisa Reichardt, Verena Klöckl, Hannah Wetschka, Anna Reichardt, Vera Leithner.(Bild: Viktor Fertsak)
Porträt von Karl Grammer
Von Karl Grammer

Die Männerdomäne Wein wird zunehmend weiblicher. Gut so! Denn vinophile Herzdamen verleihen dem Genuss ihre eigene, besondere Handschrift.

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Vor 25 Jahren konnte man die Winzerinnen in Österreich sprichwörtlich noch an einer Hand abzählen. Heute sind viele Funktionen in der Weinwirtschaft mit engagierten Frauen besetzt, die dank ihrer fachlichen Kompetenz überzeugen. Diese Koryphäen in Schlüsselrollen wollen sich miteinander besser vernetzen.

Der Anfang ist gemacht! 
Unter dem Motto „Gemeinsam. Inspirierend. Echt.“ kamen knapp 60 Frauen aus unterschiedlichen Bereichen der Weinwirtschaft im Burgenland zusammen, um sich kennenzulernen, Erfahrungen auszutauschen und neue Kontakte zu knüpfen. Das erste Treffen der vielversprechenden Veranstaltungsreihe „Sip and Shine by Women in Wine“ im Wineshop Parndorf fand bei den Teilnehmerinnen quer durch die Bundesländer Anklang.

Fünf Initiatorinnen über Zuspruch erfreut
„Wir haben uns zum Ziel gesetzt, Frauen aus allen Sparten der Weinwirtschaft zu verbinden, den fachlichen und persönlichen Austausch zu fördern. Ferner wollen wir gemeinsam kräftige Impulse für die Branche setzen“, erklären die Initiatorinnen Verena Klöckl, Vera Leithner, Hannah Wetschka sowie Lisa und Anna Reichardt. Jede ist auf ihre eigene Art mit dem Thema Wein verflochten.

Die positive Resonanz auf den gelungenen Premierenevent gibt allen recht. „Unsere Plattform soll Frauen zusammenbringen, inspirieren und langfristig stärken“, betont Verena Klöckl. Angesprochen sind nicht nur Töchter von Winzerfamilien, sondern auch Mitarbeiterinnen in Weingütern und Weinbauschulen genauso wie Fachfrauen aus Handel, Marketing und Tourismus. Weitere Treffen sollen bald folgen.

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