Frauen mit Courage erobern mutig die Winzerszene

Fünf Initiatorinnen über Zuspruch erfreut

„Wir haben uns zum Ziel gesetzt, Frauen aus allen Sparten der Weinwirtschaft zu verbinden, den fachlichen und persönlichen Austausch zu fördern. Ferner wollen wir gemeinsam kräftige Impulse für die Branche setzen“, erklären die Initiatorinnen Verena Klöckl, Vera Leithner, Hannah Wetschka sowie Lisa und Anna Reichardt. Jede ist auf ihre eigene Art mit dem Thema Wein verflochten.