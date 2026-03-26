Knalleffekt! Bischof und General trennen sich

Nach vier gemeinsamen Jahren sagen der Eisenstädter Diözesanbischof Ägidius Zsifkovics und sein Wirtschaftsmanager Johannes Stipsits „Adieu!“ zueinander. Die „Krone“ kennt die Hintergründe.
„Ich habe den besten Arbeitgeber der Welt!“, jubelte Johannes Stipsits, der Wirtschaftliche Generaldirektor der Diözese Eisenstadt, noch vor einem Jahr. Damit meinte der 55-jährige Stinatzer allerdings nicht seinen irdischen Vorgesetzten, Bischof Ägidius Zsifkovics, sondern „Gott“. Sein Weg schien für ihn klar.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.