Knalleffekt! Bischof und General trennen sich

„Ich habe den besten Arbeitgeber der Welt!“, jubelte Johannes Stipsits, der Wirtschaftliche Generaldirektor der Diözese Eisenstadt, noch vor einem Jahr. Damit meinte der 55-jährige Stinatzer allerdings nicht seinen irdischen Vorgesetzten, Bischof Ägidius Zsifkovics, sondern „Gott“. Sein Weg schien für ihn klar.