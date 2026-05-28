Müllendorf hat das größte Pharma-Lager

Einziges heimisches Top-Ten-Unternehmen

Sigmapharm, einziges österreichisches Unternehmen unter den Top-Ten-Pharmafirmen (laut aktuellem „Gewinn“), eröffnete hier offiziell das größte Lager für Pharmaprodukte im Burgenland. Damit baut man ganz bewusst aus und bündelt bisherige Lagerstandorte aus Wien an einem Ort. Von Müllendorf aus beliefert Sigmapharm Apotheken und Großhändler in ganz Österreich. Die gesamte Sigmapharm-Gruppe erwirtschaftet nach eigenen Angaben einen Umsatz von rund 30 Millionen Euro.

Jobs in Hornstein bleiben

Geschäftsführer Bernhard Wittmann tritt Gerüchten über einen Jobbabbau in der Niederlassung Hornstein bei der Präsentation des neuen Lagers gleich entgegen: „Hornstein bleibt unser Herzstück für die Produktion. Das neue Lager ist eine wichtige Ergänzung, damit wir die nächsten Wachstumsschritte geordnet, sicher und mit kurzen Wegen umsetzen können.“