Müllendorf hat das größte Pharma-Lager

Das österreichische Pharma-Unternehmen Sigmapharm bündelt seine ehemals in Wien stationierten Lager und bereitet damit die nächsten Wachstumsschritte aus dem Burgenland vor.
Voller Stolz kam Müllendorfs Bürgermeister Werner Huf zur Präsentation des neuen Mieters im Businesspark und meinte: „Es ist klarer politischer Wille, Unternehmen im Burgenland anzusiedeln und gute Rahmenbedingungen für Arbeitsplätze zu schaffen. Müllendorf hat rund 1.550 Einwohner, gleichzeitig arbeiten etwa 700 Menschen in unserem Industriegebiet. Das zeigt, welche wirtschaftliche Kraft dieser Standort inzwischen entwickelt hat.“
Einziges heimisches Top-Ten-Unternehmen
Sigmapharm, einziges österreichisches Unternehmen unter den Top-Ten-Pharmafirmen (laut aktuellem „Gewinn“), eröffnete hier offiziell das größte Lager für Pharmaprodukte im Burgenland. Damit baut man ganz bewusst aus und bündelt bisherige Lagerstandorte aus Wien an einem Ort. Von Müllendorf aus beliefert Sigmapharm Apotheken und Großhändler in ganz Österreich. Die gesamte Sigmapharm-Gruppe erwirtschaftet nach eigenen Angaben einen Umsatz von rund 30 Millionen Euro.
Jobs in Hornstein bleiben
Geschäftsführer Bernhard Wittmann tritt Gerüchten über einen Jobbabbau in der Niederlassung Hornstein bei der Präsentation des neuen Lagers gleich entgegen: „Hornstein bleibt unser Herzstück für die Produktion. Das neue Lager ist eine wichtige Ergänzung, damit wir die nächsten Wachstumsschritte geordnet, sicher und mit kurzen Wegen umsetzen können.“
Die neue Halle hat mehr als 3200 Quadratmeter und bietet fast 5000 Paletten mit 600 Produkten Platz. Sigmapharm liefert von hier aus 50 eigene Produkte aus. Bekannt sind „Coldamaris“ oder „Coldistop“ Nasentropfen aber auch Augen- und Ohrentropfen gehören zur Produktpalette. Im Lager liegen zusätzlich tausende Inhaltsstoffe und Ausgangsmaterialien, die für Partner angeliefert werden. Dafür braucht es kontrollierte Bedingungen: Temperatur, Hygiene, Sicherheit und Dokumentation müssen jederzeit stimmen. Die neue Halle ist Teil der Pharma-Versorgungssicherheit Österreichs.
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