Ex-Häftling schreibt Song für Justizwachebeamten

„Ein Mann, der nicht laut sein musste für Respekt. Ein Mann, der im Menschen Würde weckt. Er sah kein Akte, keine Gesicht aus Schuld. Er sagte Kopf hoch, glaub an dich, mit Ruhe und Geduld.“ Diese Zeilen stammen aus einem Rap-Song, den Ex-Karlau-Insasse Andrzej Fuchs, der sieben Jahre in der Grazer Justizanstalt einsaß, für den Justizwachebeamten Alfred Zaruba geschrieben hat.