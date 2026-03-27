Ex-Häftling schreibt Song für Justizwachebeamten

Es ist ein besonderes Zeichen des Dankes für die Vorbereitung auf die „Zeit danach“: Ex-Insasse Andrzej Fuchs ehrt den Grazer Justizwachebeamten Alfred Zaruba mit einem berührenden Lied.
„Ein Mann, der nicht laut sein musste für Respekt. Ein Mann, der im Menschen Würde weckt. Er sah kein Akte, keine Gesicht aus Schuld. Er sagte Kopf hoch, glaub an dich, mit Ruhe und Geduld.“ Diese Zeilen stammen aus einem Rap-Song, den Ex-Karlau-Insasse Andrzej Fuchs, der sieben Jahre in der Grazer Justizanstalt einsaß, für den Justizwachebeamten Alfred Zaruba geschrieben hat.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.