Gefängnisstrafe für jugendlichen Neonazi

Auch im Gefängnis für Ärger gesorgt

Seit neun Monaten sitzt der Jugendliche nun schon im Gefängnis. Teils in U-, teils in Strafhaft. Wohlverhalten hat er sich auch dort nicht. So ritzte er in die Zellenwand ein Hakenkreuz, verherrlichte Hitler gegenüber einem türkischen Zellengenossen und hielt diesem eine Zeichnung mit dem Konterfei „des Führers“ und eine weitere mit einem Hakenkreuz unter die Nase. Als sich ein Mithäftling immer wieder an seinen Toiletteartikeln vergriff, drohte er den Justizwachbeamten, den Zellgenossen zu töten, sollte dieser nicht verlegt werden. Kläglich scheiterte der Ausbruchsversuch aus dem Häfen mit einem Buttermesser, mit dem er die Gitterstäbe seiner Zelle aus dem Verputz schaben wollte.