Schülerin (10) in Straßenbahn ins Gesicht getreten

Weitere Attacken gegen Kinder sind im Landl gar nicht Thema. Da kam es glücklicherweise nicht zu Verletzungen. „Ich möchte mich dazu nicht äußern. Mir fehlt das Gedächtnis dazu“, meint die 26-Jährige jetzt vor dem Schöffensenat. Als Richter Christoph Bauer aber nicht locker lässt, weiß sie doch noch: „Sie hat mich angegafft. Ich hab' ihr eh gesagt, sie soll mich nicht anschauen.“ Die Rede ist von dem kleinen Mädchen bei der S-Bahn-Station. Die Zehnjährige in der Straßenbahn hätte auf ihren Ring gestarrt: „Ich dachte, sie nimmt ihn mir jetzt weg.“