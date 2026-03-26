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Keine Wälder betreten!

Windspitzen bis 100 km/h: Warnung für Steiermark

Steiermark
26.03.2026 13:29
Harald Eitner leitet die Katastrophenschutzabteilung im Land Steiermark.
Harald Eitner leitet die Katastrophenschutzabteilung im Land Steiermark.(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

In Teilen der Steiermark wird es am Donnerstag sehr stürmisch, Windspitzen bis zu 100 km/h sind ab den Abendstunden zu erwarten. Das Land appelliert daher an die Bevölkerung, zumindest bis Samstag Waldgebiete und Parkanlagen zu meiden – die Gefahr ist hoch!

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Bereits in der Nacht auf Donnerstag war es in Teilen der Steiermark sehr windig, auch im Laufe des Tages ziehen immer wieder starke Böen durch. Das soll aber erst der Anfang gewesen sein. Der Nordwind entwickelt sich zu einem Sturm. 

Vor allem entlang des Randgebirges, ausgehend von der Stubalpe über die Gleinalpe und den Fischbacher Alpen bis zum Wechselgebiet und im steirischen Zentralraum sowie der Landeshauptstadt Graz, muss man ab dem Abend mit Windspitzen um 80 km/h, in höheren, exponierten Lagen auch bis 100 km/h rechnen, so die Warnung des Landes Steiermark. Im Süden werden etwas geringere Windspitzen erwartet. 

Labile Bäume könnten umstürzen
Befürchtet wird, dass zahlreiche Bäume umstürzen werden. Sie sind durch die starken Schneefälle im Februar teils beschädigt, das Risiko von Windbruch ist hoch. Straßen könnten blockiert werden, Stromausfälle drohen. Der Leiter der Fachabteilung Katastrophenschutz des Landes Steiermark, Harald Eitner, appelliert an die Bevölkerung, zumindest bis Samstag keine Waldgebiete und Parkanlagen zu betreten und lose Gegenstände auf Terrassen und Balkonen nach Möglichkeit zu fixieren.

In der Obersteiermark kommt es neben dem starken Wind auch zu Schneefällen, bis zu 40 Zentimeter sind bis Samstag laut Prognosen möglich. Während die UWZ (Unwetterwarnzentrale) für den Raum Mariazell sogar die höchste Warnstufe ausspricht, sind die Prognosen von Geosphere weniger alarmierend. 

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