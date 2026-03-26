Windspitzen bis 100 km/h: Warnung für Steiermark

Labile Bäume könnten umstürzen

Befürchtet wird, dass zahlreiche Bäume umstürzen werden. Sie sind durch die starken Schneefälle im Februar teils beschädigt, das Risiko von Windbruch ist hoch. Straßen könnten blockiert werden, Stromausfälle drohen. Der Leiter der Fachabteilung Katastrophenschutz des Landes Steiermark, Harald Eitner, appelliert an die Bevölkerung, zumindest bis Samstag keine Waldgebiete und Parkanlagen zu betreten und lose Gegenstände auf Terrassen und Balkonen nach Möglichkeit zu fixieren.