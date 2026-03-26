Frühling im Schnee: Unfälle, Ketten, Lawinengefahr

Der Wettersturz ist gekommen! Im Westen Österreichs hat der Winter in der Nacht auf Donnerstag wieder Einzug gehalten. In Tirol herrscht vielerorts Schneefahrbahn – dementsprechend kam es auch schon zu Unfällen im Frühverkehr. Auch Schneekettenpflicht ist wieder ein Thema – etwa am Arlberg. Und auf den Bergen verschärft sich die Lawinensituation.
Schneefall bis ins Tal! Die Prognosen der Meteorologen trafen ein. Auch in Innsbruck herrschte am Donnerstagvormittag teilweise dichter Schneefall. Zu gröberen Verzögerungen im Straßenverkehr kam es im Großraum der Landeshauptstadt zwar nicht, aufgrund schlechter Sicht ging es da und dort – vor allem auf der Autobahn – aber schon mal langsamer als sonst dahin.
Räumdienste im „Volleinsatz“
Apropos Verkehr: Tief winterlich präsentierten sich Donnerstagfrüh und auch am Vormittag viele Hauptverkehrsrouten. Auf der Brennerautobahn etwa rollte der Verkehr aber – auch weil sich die Asfinag auf den Wintereinbruch vorbereitet hatte und die Räumdienste im „Volleinsatz“ stehen.
Wintereinbruch am Brenner:
Kettenpflicht etwa am Arlberg
Winterlich auch die Bedingungen etwa auf der B179 Fernpassstraße, der B177 Seefelder Straße, auf der B178 Loferer Straße oder am Pass Thurn. Kettenpflicht herrschte am Donnerstagvormittag etwa am Arlbergpass zwischen Tirol und Vorarlberg oder auf der L207 Hintersteiner-See-Straße zwischen Scheffau und dem Hintersteiner See.
Autos landeten im Straßengraben
Teils kam es aufgrund der winterlichen Bedingungen auch schon zu Unfällen. Etwa auf der B178 Loferer Straße bei Waidring – dort sollen zwei Autos im Straßengraben gelandet sein. Ein Unfall wurde auch in Flirsch auf der Stanzertalstraße gemeldet.
Bis zu 75 Zentimeter Neuschnee am Berg
Bis Freitag sollen auf Tirols Bergen bis zu 75 Zentimeter Neuschnee fallen. In Tallagen können es da und dort immerhin bis zu 40 Zentimeter werden. Die GeoSphere Austria gab daher bis Freitag eine „orange“ Schneewarnung für die Regionen nördlich des Inntals (Warnstufe 3 von 4) bzw. eine „gelbe“ Schneewarnung für das restliche Nordtirol (Warnstufe 2 von 4) aus.
Lawinenwarnstufe vier von fünf
Nachdem die vergangenen Tage von einer geringen bis mäßigen Lawinengefahr geprägt waren, steigt die Lawinengefahr jetzt wieder sprunghaft an. „Grund dafür ist die aktuelle Kombination aus viel Schnee, Wind und dem schwachen Schneedeckenaufbau“, erklärt Christoph Mitterer vom Lawinenwarndienst des Landes Tirol.
Der Lawinenwarndienst gab bereits für Donnerstag für die Regionen Tuxer Alpen, Zillertaler Alpen sowie Hohe Tauern die Lawinengefahrenstufe 4 – große Lawinengefahr – aus. In diesen Regionen sei oberhalb der Waldgrenze mit zahlreichen spontanen Lawinen zu rechnen. „Es wird geraten, in diesen Regionen steile Hänge abseits gesicherter Pisten zu meiden. Zudem sollten Auslaufbereiche spontaner Lawinen gemieden werden“, so die Experten.
Lawinenwarnstufe 4 wurde inzwischen auch auf die Regionen Allgäuer Alpen Ost und Lechtaler Alpen West ausgeweitet.
In allen weiteren Teilen Tirols herrscht oberhalb der Waldgrenze Lawinengefahrenstufe 3 – erhebliche Gefahr. Auch in diesen Regionen sollten Touren und Variantenabfahrten sorgfältig geplant und abseits gesicherter Pisten sollte Zurückhaltung geübt werden.
Sturmwarnung für Süden Österreichs
In Osttirol und im südlichen Österreich kann es Donnerstag und Freitag richtig stürmisch werden. Für den Bezirk Lienz gab die GeoSphere Austria eine orange Sturmwarnung aus (Warnstufe 3 von 4).
Der starke Wind könne insbesondere in der Nähe von Bäumen – unter anderem in Wäldern, Parks oder Alleen – zu Gefahren führen, so Elmar Rizzoli, Leiter des Tiroler Zentrums für Krisen- und Katastrophenmanagement. Allenfalls könne es auch zu Unterbrechungen im Stromnetz kommen. Vor allem im Gebirge kann es zudem zu starken Orkanböen kommen.
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