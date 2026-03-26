Frühling im Schnee: Unfälle, Ketten, Lawinengefahr

Sturmwarnung für Süden Österreichs

In Osttirol und im südlichen Österreich kann es Donnerstag und Freitag richtig stürmisch werden. Für den Bezirk Lienz gab die GeoSphere Austria eine orange Sturmwarnung aus (Warnstufe 3 von 4).

Der starke Wind könne insbesondere in der Nähe von Bäumen – unter anderem in Wäldern, Parks oder Alleen – zu Gefahren führen, so Elmar Rizzoli, Leiter des Tiroler Zentrums für Krisen- und Katastrophenmanagement. Allenfalls könne es auch zu Unterbrechungen im Stromnetz kommen. Vor allem im Gebirge kann es zudem zu starken Orkanböen kommen.