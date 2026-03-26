Wintereinbruch: Lkw krachte gegen Leitplanke

Am Donnerstagmorgen hatte der Winter im Bregenzerwald Einzug gehalten. Das sorgte für Probleme im Straßenverkehr. Auch ein Lkw, der gegen 9.25 Uhr auf der L200 von Dornbirn in Richtung Alberschwende unterwegs war, hatte mit der rutschigen Fahrbahn zu kämpfen. Der Fahrer verlor die Kontrolle über das Gefährt, das sich in Folge rechts gegen die Leitplanke schob.