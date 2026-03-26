Wintereinbruch: Lkw krachte gegen Leitplanke

Mit den winterlichen Straßenverhältnissen hatten am Donnerstagmorgen einige Fahrzeuglenker in Vorarlberg Probleme. Ein Lkw kam auf der L200 von der Straße ab. Auf der schneebedeckten Fahrbahn war das Gefährt ins Rutschen geraten.
Am Donnerstagmorgen hatte der Winter im Bregenzerwald Einzug gehalten. Das sorgte für Probleme im Straßenverkehr. Auch ein Lkw, der gegen 9.25 Uhr auf der L200 von Dornbirn in Richtung Alberschwende unterwegs war, hatte mit der rutschigen Fahrbahn zu kämpfen. Der Fahrer verlor die Kontrolle über das Gefährt, das sich in Folge rechts gegen die Leitplanke schob.
Für die Bergung des Lasters und zur Absicherung der Unfallstelle waren zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort. Der Verkehr wurde während der Arbeiten teilweise angehalten und musste an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden – Stau war die Folge.
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